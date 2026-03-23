Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zabezpieczenia majątkowe nałożone na nieruchomości, należące do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - dowiedział się reporter RMF FM Tomasz Skory. Polityk Prawa i Sprawiedliwości przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny.

Wpisanie do ksiąg wieczystych posiadłości byłego ministra tzw. hipoteki przymusowej zostało uchylone, bo - jak ustalił dziennikarz RMF FM - prokurator wydał je zanim w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie Sejmu o uchyleniu immunitetu Ziobry.

Sąd uchylił zabezpieczenie nieruchomości Ziobry

Tym razem kluczowe okazały się daty. Składający zażalenie obrońcy dopatrzyli się tego, że pierwsze postanowienie o zabezpieczeniu prokurator wydał wprawdzie 5 dni po uchyleniu immunitetu Zbigniewa Ziobry, ale na tydzień przed opublikowaniem w Monitorze Polskim uchwały Sejmu w tej sprawie. Choćby z tego powodu postanowienie nie mogło nabrać mocy prawnej.

Co więcej, w kolejnych miesiącach sądy kilkukrotnie wytykały prokuraturze błędy w samych wnioskach o nałożenie zabezpieczeń na nieruchomości Zbigniewa Ziobry. W grudniu i styczniu prokuratura nie składała jednak nowych wniosków, a tylko poprawiała ten pierwotny. To właśnie jego poprawność podważyli adwokaci byłego ministra w zażaleniu. Sąd ich opinię podzielił i postanowienie o zabezpieczeniu jego majątku właśnie uchylił.

Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości

Przypomnijmy: Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze 7 listopada 2025 roku. Uchwała została opublikowana jednak dopiero 19 listopada. Prokurator nie czekał i 12 listopada, wydał zabezpieczenie majątkowe.

Sejm RP w sprawie pozbawienia Zbigniewa Ziobry immunitetu głosował aż 27 razy. Posłowie głosowali w sprawie każdego z zarzutów, stawianych politykowi przez polski wymiar sprawiedliwości. Na koniec głosowano także w sprawie wniosku o zatrzymanie posła i tymczasowy areszt.

W obronę byłego ministra sprawiedliwości wzięło jego środowisko polityczne. Jeszcze przed głosowaniem posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o zdjęcie głosowania z porządku obrad, powołując się na opinię biegłego, według której dalsze leczenie Ziobry, chorującego na nowotwór, nie będzie możliwe w warunkach pozbawienia wolności.

Ziobro przebywa na Węgrzech

Choć formalnie Ziobro jest posłem na Sejm RP, to od kilku miesięcy przebywa na Węgrzech. W nagraniu wyemitowanym przez prawicową stację telewizyjną Republika TV, które było transmitowane z Budapesztu, Ziobro powiedział, że "zarzuty wobec niego są nieprawdziwe i absurdalne".

Jak informowaliśmy wcześniej, w pierwszej połowie stycznia Prokuratura Krajowa ponowiła - trzeci raz - wniosek o nałożenie zabezpieczenia majątkowego na dom należący do Zbigniewa Ziobry. Finalnie, po niemal trzech miesiącach od pierwszego wniosku, doszło do zabezpieczenia majątku polityk. Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej obciążył przymusową hipoteką nieruchomości, należące do byłego ministra sprawiedliwości.

Wcześniej sąd dwukrotnie odrzucał wnioski prokuratury w tej sprawie. Powodem były braki i błędy formalne.