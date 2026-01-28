​Po niemal trzech miesiącach doszło do zabezpieczenia majątku Zbigniewa Ziobry - dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej obciążył przymusową hipoteką nieruchomości, należące do byłego ministra sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro / Dawid Wolski / East News

Doszło do zabezpieczenia majątku Ziobry.

Sąd obciążył przymusową hipoteką nieruchomości polityka.

Wcześniejsze wnioski prokuratury w tej sprawie sąd dwukrotnie odrzucił.

W pierwszej połowie stycznia trzeci raz Prokuratura Krajowa ponowiła wniosek o nałożenie zabezpieczenia majątkowego na dom należący do Zbigniewa Ziobry.

Finalnie, po niemal trzech miesiącach od pierwszego wniosku, doszło do zabezpieczenia majątku polityka - ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej obciążył przymusową hipoteką nieruchomości, należące do byłego ministra sprawiedliwości.

Wcześniej sąd dwukrotnie odrzucał wnioski prokuratury w tej sprawie. Powodem były braki i błędy formalne.

Poprzednie wnioski odrzucone

Wcześniej - 9 grudnia 2025 r. - sąd oddalił analogiczny wniosek, uzasadniając to brakami formalnymi. Postanowienie odmowne wydał wówczas referendarz w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

Prokuratura chciała nałożyć na nieruchomość należącą do Zbigniewa Ziobry hipotekę przymusową do wysokości 143,164 mln zł, bo śledztwo wykazało, że taki mógł być koszt przestępstw, zarzucanych byłemu ministrowi.

Odrzucony przez sąd wniosek miał zabezpieczyć środki na wypadek nałożenia na byłego ministra kar majątkowych.

Sąd 24 listopada oddalił również pierwszy wniosek prokuratury w tej sprawie, złożony 12 listopada.

Braki we wniosku PK

Referendarz w uzasadnieniu oddalenia wskazał, że w grudniowym wniosku prokuratury nie ma np. opisu samej wierzytelności, na podstawie której hipoteka ma być wpisana. Tego, że chodzi o obowiązek naprawienia szkody można było tylko "domniemywać" na podstawie treści postanowienia prokuratury.

Wniosek nie wskazywał też jasno osoby wierzyciela hipotecznego, a jak zwrócił uwagę referendarz, rolą sądu wieczystoksięgowego nie jest samodzielne określanie wierzyciela ani nie ma uprawnień do korygowania dokumentów, które są podstawą wpisu.

Uwzględnienie wniosku prokuratury zostało uznane za niemożliwe także przez to, że do księgi wieczystej innej nieruchomości Zbigniewa Ziobry również złożono wniosek, dotyczący zabezpieczenia tej samej kwoty na podstawie tego samego tytułu zabezpieczenia.

Według przepisów obciążenie hipoteką przymusową więcej niż jednej nieruchomości tego samego dłużnika wymaga podzielenia zabezpieczenia na poszczególne hipoteki cząstkowe, do pokrycia wierzytelności w całości.