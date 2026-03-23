"Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby prezydent Karol Nawrocki zrozumiał, że musi podjąć decyzję o organizacji ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W tej sprawie konstytucja mówi jasno: Sejm wybiera sędziów. Albo państwo działa, albo abdykuje" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Koalicji Obywatelskiej, Robert Kropiwnicki, o kwestii odebrania ślubowania przez głowę państwa ślubowania od sędziów wybranych przez parlament do TK. Na pytanie, czy może dojść do sytuacji, w której policja wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego, stwierdził, że "to nie jest nic nadzwyczajnego".