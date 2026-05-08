Donald Trump ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą w dniach 9-11 maja. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że była to jego propozycja, na którą zgodzili się obaj przywódcy - Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski.

"Z przyjemnością ogłaszam, że w wojnie między Rosją a Ukrainą nastąpi TRZYDNIOWE ZAWIESZENIE BRONI (9, 10 i 11 maja)" - pisze Donald Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zauważa, że w Rosji będzie to czas obchodów Dnia Zwycięstwa, ale "również w Ukrainie, ponieważ Ukraina także odegrała ogromną rolę i była ważnym czynnikiem podczas II wojny światowej".

Według amerykańskiego przywódcy, rozejm obejmie "wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych", a także wymianę jeńców w formule "1000 na 1000". Trump pisze, że to on wnioskował o trzydniowy rozejm, wyrażając uznanie dla przywódców obu krajów - Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego - za przyjęcie jego propozycji

"Mam nadzieję, że to początek końca tej bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy na temat zakończenia tego wielkiego konfliktu, największego od czasów II wojny światowej, i z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej realizacji (tego celu)" - informuje prezydent USA.

Portal Ukraińska Prawda podaje, że kancelaria prezydenta Ukrainy wkrótce przekaże dziennikarzom oświadczenie w tej sprawie. Rosyjskie władze na razie nie odniosły się do wpisu amerykańskiego prezydenta.

Wcześniej Moskwa i Kijów wzajemnie oskarżały się o naruszenie rozejmu, które każda ze stron ogłaszała jednostronnie.