Carlos Alcaraz, numer jeden światowego tenisa, niespodziewanie pożegnał się z turniejem ATP 1000 w Miami już w trzeciej rundzie. Hiszpan uległ Amerykaninowi Sebastianowi Kordzie po zaciętym, trzysetowym pojedynku. To dopiero druga porażka Alcaraza w tym sezonie.

Carlos Alcaraz, lider światowego rankingu tenisistów, nieoczekiwanie zakończył udział w turnieju ATP 1000 w Miami już na etapie trzeciej rundy. Hiszpan przegrał z Amerykaninem Sebastianem Kordą 3:6, 7:5, 4:6. Spotkanie obfitowało w zwroty akcji, a Alcaraz był bliski odpadnięcia już w drugim secie, kiedy przegrywał 3:5. Zdołał jednak odrobić straty i doprowadzić do decydującej partii.

Korda triumfuje nad liderem rankingu

Trzeci set należał już zdecydowanie do Sebastiana Kordy, który od początku do końca kontrolował przebieg gry. Amerykanin, rozstawiony z numerem 32., odniósł tym samym swoje drugie w karierze zwycięstwo nad liderem rankingu ATP. Poprzedni raz pokonał zawodnika z czołówki w 2022 roku. Do tej pory Alcaraz wygrywał cztery z pięciu bezpośrednich pojedynków z Kordą.

W 1/8 finału Sebastian Korda zmierzy się ze zwycięzcą meczu pomiędzy Rosjaninem Karenem Chaczanowem a Hiszpanem Martinem Landalucem. Dla Amerykanina to szansa na kolejny znaczący sukces w prestiżowym turnieju.

Polacy w turnieju

W pierwszej rundzie turnieju w Miami odpadł Hubert Hurkacz. Natomiast Kamil Majchrzak w poniedziałek powalczy o awans do 1/8 finału z Francuzem Quentinem Halysem.