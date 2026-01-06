Policja wyjaśnia okoliczności tragedii w szpitalu w Busku-Zdroju w województwie świętokrzyskim. Nie żyje 64-letni pacjent, który wypadł z okna na trzecim piętrze.
Do tragicznego wypadku w szpitalu w Busku-Zdroju doszło w poniedziałek.
W godzinach popołudniowych dostaliśmy informację, że z okna jednego z budynków wypadł 64-letni mężczyzna - powiedział RMF FM Tomasz Piwowarski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.
Niestety jego życia nie udało się uratować - dodał.
Policja ustala okoliczności zdarzenia w buskim szpitalu.
Wstępnie wykluczyliśmy udział osób trzecich w tym zdarzeniu - poinformował Piwowarski.
