Policja wyjaśnia okoliczności tragedii w szpitalu w Busku-Zdroju w województwie świętokrzyskim. Nie żyje 64-letni pacjent, który wypadł z okna na trzecim piętrze.

Do tragicznego wypadku w szpitalu w Busku-Zdroju doszło w poniedziałek.

W godzinach popołudniowych dostaliśmy informację, że z okna jednego z budynków wypadł 64-letni mężczyzna - powiedział RMF FM Tomasz Piwowarski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.

Niestety jego życia nie udało się uratować - dodał.

Policja ustala okoliczności zdarzenia w buskim szpitalu.

Wstępnie wykluczyliśmy udział osób trzecich w tym zdarzeniu - poinformował Piwowarski.

