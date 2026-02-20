Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla 10 województw. W dwóch regionach do początku następnego tygodnia będą również aktywne alerty przed roztopami.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Ostrzeżenia przed opadami marznącego deszczu obowiązują w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, lubuskim, opolskim, łódzkim, a także w części województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
Prognozowane są tam słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.
Alerty zaczną obowiązywać w sobotę rano i utrzymają się do godzin wieczornych.