Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla 10 województw. W dwóch regionach do początku następnego tygodnia będą również aktywne alerty przed roztopami.

IMGW ostrzega: marznące opady w 10 województwach (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock/IMGW /

Ostrzeżenia przed opadami marznącego deszczu obowiązują w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, lubuskim, opolskim, łódzkim, a także w części województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Prognozowane są tam słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.

Alerty zaczną obowiązywać w sobotę rano i utrzymają się do godzin wieczornych.