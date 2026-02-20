Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla 10 województw. W dwóch regionach do początku następnego tygodnia będą również aktywne alerty przed roztopami.

Ostrzeżenia przed opadami marznącego deszczu obowiązują w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, lubuskim, opolskim, łódzkim, a także w części województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Prognozowane są tam słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.

Alerty zaczną obowiązywać w sobotę rano i utrzymają się do godzin wieczornych.

To nie wszystko

Dodatkowo od południa w sobotę na Pomorzu i części Dolnego Śląska wprowadzone zostaną alerty przed roztopami. W tych regionach spodziewany jest wzrost temperatury, co doprowadzi do odwilży i topnienia śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2°C, a maksymalna od 3 do 5°C. Ostrzeżenia na Pomorzu potrwają do wtorku do godz. 20, a na Dolnym Śląsku do poniedziałkowego popołudnia.

Wciąż aktywne pozostają także ostrzeżenia przed silnym mrozem - do sobotniego poranka dotyczą one Podlasia, Lubelszczyzny oraz części Mazowsza, Małopolski i Podkarpacia. W tych rejonach temperatura w nocy może spaść nawet do -17°C.

IMGW przypomina, że ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.