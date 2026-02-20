Ciepło, coraz cieplej! Mróz odpuszcza. Jeszcze w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść lokalnie do minus 17 stopni Celsjusza, ale już za kilka dni na termometrach zobaczymy nawet 15 stopni. Czy to początek końca zimy?

Termometry będą wskazywać coraz wyższą temperaturę

Od soboty czeka nas zmiana kierunku napływu mas powietrza na zachodni - przyniesie to ocieplenie i przejściową odwilż.

W kolejnych dniach temperatura w całym kraju będzie dodatnia zarówno w dzień, jak i w nocy.

Pod koniec tygodnia na zachodzie Polski termometry mogą pokazać nawet 15 stopni C.

Piątek będzie pogodny, ale bardzo mroźny - szczególnie na wschodzie i południu kraju, gdzie nocą termometry mogą pokazać nawet minus 17 st. C. Od soboty napłynie cieplejsze, zachodnie powietrze, przynosząc odwilż. W weekend przez Polskę przejdzie front z opadami śniegu, które szybko zamienią się w deszcz, miejscami marznący i powodujący gołoledź. W kolejnych dniach temperatury w całym kraju będą dodatnie, a pod koniec tygodnia na zachodzie mogą sięgnąć nawet 15 st. C.

Od siarczystego mrozu przez deszcz i śnieg

Przed nami zmienna pogoda z dużą amplitudą temperatur i opadami. W piątek w większości kraju będzie pogodnie i bez opadów, jedynie na północnym wschodzie i w centrum okresowo więcej chmur. Termometry pokażą od -5 st. C na południowym wschodzie do 0 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.