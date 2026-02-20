Ciepło, coraz cieplej! Mróz odpuszcza. Jeszcze w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść lokalnie do minus 17 stopni Celsjusza, ale już za kilka dni na termometrach zobaczymy nawet 15 stopni. Czy to początek końca zimy?
- Od soboty czeka nas zmiana kierunku napływu mas powietrza na zachodni - przyniesie to ocieplenie i przejściową odwilż.
- W kolejnych dniach temperatura w całym kraju będzie dodatnia zarówno w dzień, jak i w nocy.
- Pod koniec tygodnia na zachodzie Polski termometry mogą pokazać nawet 15 stopni C.
Piątek będzie pogodny, ale bardzo mroźny - szczególnie na wschodzie i południu kraju, gdzie nocą termometry mogą pokazać nawet minus 17 st. C. Od soboty napłynie cieplejsze, zachodnie powietrze, przynosząc odwilż. W weekend przez Polskę przejdzie front z opadami śniegu, które szybko zamienią się w deszcz, miejscami marznący i powodujący gołoledź. W kolejnych dniach temperatury w całym kraju będą dodatnie, a pod koniec tygodnia na zachodzie mogą sięgnąć nawet 15 st. C.
Przed nami zmienna pogoda z dużą amplitudą temperatur i opadami. W piątek w większości kraju będzie pogodnie i bez opadów, jedynie na północnym wschodzie i w centrum okresowo więcej chmur. Termometry pokażą od -5 st. C na południowym wschodzie do 0 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.