Ciepło, coraz cieplej! Mróz odpuszcza. Jeszcze w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść lokalnie do minus 17 stopni Celsjusza, ale już za kilka dni na termometrach zobaczymy nawet 15 stopni. Czy to początek końca zimy?

  • Od soboty czeka nas zmiana kierunku napływu mas powietrza na zachodni - przyniesie to ocieplenie i przejściową odwilż.
  • W kolejnych dniach temperatura w całym kraju będzie dodatnia zarówno w dzień, jak i w nocy.
  • Pod koniec tygodnia na zachodzie Polski termometry mogą pokazać nawet 15 stopni C.
Piątek będzie pogodny, ale bardzo mroźny - szczególnie na wschodzie i południu kraju, gdzie nocą termometry mogą pokazać nawet minus 17 st. C. Od soboty napłynie cieplejsze, zachodnie powietrze, przynosząc odwilż. W weekend przez Polskę przejdzie front z opadami śniegu, które szybko zamienią się w deszcz, miejscami marznący i powodujący gołoledź. W kolejnych dniach temperatury w całym kraju będą dodatnie, a pod koniec tygodnia na zachodzie mogą sięgnąć nawet 15 st. C.

Od siarczystego mrozu przez deszcz i śnieg

Przed nami zmienna pogoda z dużą amplitudą temperatur i opadami. W piątek w większości kraju będzie pogodnie i bez opadów, jedynie na północnym wschodzie i w centrum okresowo więcej chmur. Termometry pokażą od -5 st. C na południowym wschodzie do 0 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.

W sobotę zachmurzenie duże i całkowite, od zachodu wkroczą opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz marznący, powodujący gołoledź. W nocy od -17 st. C na wschodzie do -2 st. C na północnym zachodzie, w dzień od -3 st. C do 5 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem silniejszy.

Niedziela przyniesie całkowite zachmurzenie i opady deszczu w całym kraju, na wschodzie możliwe opady marznące. Temperatura w nocy od -6 st. C do 4 st. C, w dzień od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty.

Coraz cieplej

W poniedziałek i wtorek nadal będzie pochmurno z opadami deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura w nocy od 0 st. C do 5 st. C, w dzień od 2 st. C na północnym wschodzie do 12 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty.

Środa i czwartek zapowiadają się cieplej i pogodniej, choć lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 2 st. C na Suwalszczyźnie do nawet 15 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty.

