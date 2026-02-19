​Najbliższe dni upłyną pod znakiem typowo zimowej aury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla dziewięciu województw. W nocy miejscami temperatura może spaść do minus 17 st. C. Kiedy do Polski zawita wiosna?

Wiosna do Polski zawita w marcu - podaje IMGW / Dawid Wolski / East News

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Alerty przed silnym mrozem zostały wydane dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego oraz częściowo dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i łódzkiego. Prognozowana temperatura minimalna w nocy wyniesie do -17 st. C. w woj. lubelskim i podlaskim oraz do -15 st. C na pozostałych obszarach objętych ostrzeżeniami.

Alert przed silnym mrozem dla 9 województw, fot. IMGW

Dodatkowo na krańcach zachodnich możliwe będą marznące opady powodujące gołoledź. W Sudetach przybędzie nawet 7 cm śniegu.

Kiedy wiosna? Marzec coraz cieplejszy, prognozy pokazują wyraźny trend wzrostowy

Choć najbliższe dni przyniosą prawdziwie zimową aurę, w dłuższej perspektywie widać wyraźną zmianę. Najnowsze wyliczenia modelu ECMWF wskazują, że marzec w Polsce przyniesie stopniowy, ale wyraźny wzrost temperatury. Już od końcówki lutego i na początku marca maksymalna temperatura w ciągu dnia będą przeważnie dodatnie, a z każdym tygodniem zrobi się coraz cieplej.

Tydzień 23 lutego - 1 marca zapowiada się umiarkowanie ciepło. W większości kraju temperatura maksymalna wyniesie od 6 do 8 st. C, najcieplej będzie na zachodzie i południu - lokalnie do około 10 st. C. Najchłodniej na północnym wschodzie, gdzie słupki rtęci pokażą około 3-4 st. C.

W pierwszym tygodniu marca (2-8 marca) temperatura utrzyma się na podobnym poziomie, choć miejscami - zwłaszcza na południu i zachodzie - możliwe będą wartości w okolicach 7-8 st. C. Na północy i północnym wschodzie nadal chłodniej, około 3-5 st. C.

Prognoza IMGW na marzec

W połowie miesiąca (9-15 marca) czeka nas wyraźniejsze ocieplenie. W wielu regionach prognozowana jest temperatura od 7-9 st. C, a na zachodzie i południu nawet do 8 st. C. Chłodniej pozostanie nad morzem i miejscami na północnym wschodzie - około 4-6 st. C.

Tydzień 16-22 marca przyniesie dalszy wzrost temperatury. W większości kraju maksima sięgną 8-10 st. C, a na zachodzie i południowym zachodzie możliwe będą dwucyfrowe wartości. Najchłodniej tradycyjnie nad morzem - około 6 st. C.

Końcówka marca (23-29 marca) zapowiada się najcieplej. W centrum, na zachodzie i południu prognozowane jest temperatura rzędu 10-11 st. C. Nawet na północnym wschodzie będzie około 7-9 st. C. To wartości typowe dla wczesnej wiosny i sygnał, że zima wyraźnie odpuści.

Prognoza ma charakter orientacyjny i pokazuje średnią temperaturę maksymalną w ujęciu tygodniowym, ale trend jest jednoznaczny - marzec ma być coraz cieplejszy, z wyraźnym przejściem w stronę wiosennej aury.