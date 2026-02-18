Przeważający obszar kraju będzie w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego, jedynie krańce południowe w cieplejszym powietrzu polarnym morskim - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czwartek spodziewany jest wzrost ciśnienia, które w południe w Warszawie wyniesie 999 hPa. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 1 st. C na południu.

Zima w Polsce (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Synoptycy zapowiadają, że w czwartek będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie i w centrum także z rozpogodzeniami. Miejscami pojawią się opady śniegu - na Pomorzu i w Karpatach okresami o umiarkowanym natężeniu. Tam szacunkowy przyrost pokrywy śnieżnej będzie oscylować między 5 a 8 cm.

Prognoza pogody. Takiej aury należy się spodziewać w czwartek

Temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od minus 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około -2 st. C w centrum do 1 st. C na południu.

IMGW prognozuje, że w ciągu dnia na południu, zachodzie i miejscami w centrum wiatr przeważnie będzie słaby - głównie wschodni. Z kolei na północy kraju i północnym wschodzie słaby, zachodni. Na Pomorzu zawieje słaby wiatr, z kierunków północnych.

Wysoko w Sudetach wiatr w porywach może osiągnąć 65 km/h, miejscami powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

Tam w nocy może spać do 5 cm śniegu

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i północnym wschodzie oraz południowym wschodzie umiarkowane i duże. Na północy, wschodzie i południu miejscami opady śniegu. W rejonie Bieszczadów opady okresami o umiarkowanym natężeniu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na zachodzie i w centrum lokalnie mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 300 m.

Poza tym czeka nas mroźna noc. Temperatura minimalna od -15°C na Kujawach po południowe Mazowsze i Lubelszczyznę, oraz minus 13 st. C w centrum, na północy, wschodzie i miejscami na południu do minus 8 st. C na południowym zachodzie i minus 4 st. C. Nad samym morzem temperatura może spaść do -3 st. C.

Na południu możliwe oblodzenie mokrych dróg i chodników. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu także porywisty, z kierunków północnych, na północnym wschodzie z kierunków zachodnich, na północnym zachodzie, zmienny. W Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Co czeka nas w pogodzie w piątek? Prognoza IMGW

W piątek synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane, w centrum, miejscami na wschodzie oraz na południu na ogół małe, zaś w Bieszczadach początkowo duże. Lokalnie na północnym wschodzie i w Karpatach słabe opady śniegu.

Temperatura maksymalna będzie się wahać od minus 5 st. C na południowym wschodzie i Suwalszczyźnie, oraz minus 2 st. C w centrum do 1 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie miejscami porywisty, na zachodzie wschodni skręcający na południowy, na wschodzie z kierunków północnych. W szczytowych partiach Karpat porywy do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h, lokalnie powodujące zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie minus 12 st. C.















