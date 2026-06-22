​Zakończenie roku szkolnego to moment, na który czekają tysiące uczniów w całej Polsce. W tym roku pożegnanie ze szkołą przypada na piątek 26 czerwca. Oprócz świadectw i planów wakacyjnych kluczowym elementem tego dnia będzie aura za oknem. Analizy synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wskazują, że pogoda na koniec roku szkolnego, będzie zróżnicowana w zależności od regionu, a nadchodzący weekend przyniesie również burze.

Zakończenie roku szkolnego (zdjęcie ilustracyjne) / Wojciech Olkusnik / East News

Jaka będzie pogoda na zakończenie roku szkolnego?

Gdzie w pierwszy dzień wakacji uderzy najsilniejsza fala upałów?

Kto i kiedy musi przygotować się na porywisty wiatr?

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Prognoza na 26 czerwca 2026. Taka będzie pogoda na zakończenie roku szkolnego

Gdy uczniowie będą odbierać świadectwa, w najbliższy piątek, zachmurzenie ma być małe, a niekiedy niebo będzie całkowicie bezchmurne. Jak wskazują synoptycy IMGW, wyjątkiem będzie północny wschód, gdzie okresowo wystąpi wzrost zachmurzenia do umiarkowanego.

W ciągu dnia temperatura maksymalna na przeważającym obszarze ukształtuje się na poziomie od 25 st. C do 30 st. C. Chłodniej będzie na północnym zachodzie i nad morzem, gdzie termometry wskażą od 21 st. C do 24 st. C.

Najcieplej będzie na południowym zachodzie - tam słupki rtęci wskażą do 32 st. C. Będzie wiał wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich.

Prognoza na piątek (fot. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

Początek wakacji z ekstremalnym żarem. Upały uderzą w sobotę

Sobota upłynie pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego, a na wschodzie kraju można spodziewać się bezchmurnego nieba - wynika z danych IMGW. Na Pomorzu Zachodnim przewiduje się jednak wzrost zachmurzenia do dużego.

W pierwszy dzień weekendu temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C do 32 st. C. Chłodniej będzie tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie, od 22 st. C do 26 st. C. Największy żar odczują mieszkańcy na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem, gdzie termometry pokażą aż do 35 st. C. Synoptycy IMGW przewidują wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, z kierunków wschodnich i południowych.

Prognoza na sobotę (fot. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

Niedzielne burze i zmiana aury

Niedziela przyniesie początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające miejscami do dużego - głównie w pasie od Warmii, przez Kujawy po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Tam wystąpią przelotne opady deszczu i lokalnie burze.

Temperatura maksymalna sięgnie od 30 st. C do 35 st. C. Chłodniej będzie wyłącznie nad samym morzem, od 20 st. C do 24 st. C. Prognozowany jest wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny z kierunków zachodnich. Co ważne porywy wiatru w trakcie burz osiągną prędkość do 65 km/h.

Prognoza na niedzielę (fot. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

Jak skutecznie chronić się przed upałem?

W obliczu upału podstawą jest odpowiednie nawadnianie organizmu - zaleca się picie dużej ilości czystej wody. Równie ważne jest unikanie przebywania na słońcu, zwłaszcza w godzinach jego największej aktywności. Jeśli koniecznie musimy wyjść z domu, należy pamiętać o nakryciu głowy i kremie z filtrem.