Już w najbliższą środę, 24 czerwca, PreZero Arena Gliwice zamieni się w światową stolicę siatkówki. Po raz pierwszy w historii miasto ugości elitarny turniej Siatkarskiej Ligi Narodów (VNL). Przed własną publicznością zaprezentuje się reprezentacja Polski, która w ciągu pięciu dni rozegra cztery kluczowe spotkania. Z kim zmierzą się biało-czerwoni i jak wygląda dokładny terminarz tego siatkarskiego święta? Sprawdź szczegóły.

Na zdjęciu z maja radość zawodników reprezentacji Polski podczas meczu towarzyskiego w międzynarodowym turnieju siatkarzy z Bułgarią w Katowicach / Jarek Praszkiewicz / PAP

Gliwice stają się siatkarską stolicą Polski, organizując prestiżową Siatkarską Ligę Narodów (VNL) po raz pierwszy w historii miasta.

W czerwcu w PreZero Arenie rozegranych zostanie aż 6 meczów, a Polacy zmierzą się m.in. z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną.

Turniej to część międzynarodowej rywalizacji 18 najlepszych drużyn świata, a wyniki z Gliwic mogą zdecydować o awansie do wielkiego finału.

To idealna okazja, by zobaczyć na żywo siatkarskie emocje na najwyższym poziomie i wspierać naszą reprezentację w walce o czołowe miejsce.

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PreZero Arena Gliwice - centrum siatkarskich emocji

Gliwice od lat budują swoją pozycję na mapie najważniejszych sportowych wydarzeń w Polsce. Po udanych organizacjach Mistrzostw Świata w siatkówce kobiet i mężczyzn, prestiżowych rozgrywek Silesia Cup czy emocjonujących meczach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w Lidze Mistrzów, miasto podejmuje się kolejnego wyzwania - organizacji zawodów Siatkarskiej Ligi Narodów (VNL). Turniej tej rangi odbędzie się w Gliwicach po raz pierwszy, a zainteresowanie wśród kibiców już teraz jest ogromne.

W ostatnich latach PreZero Arena Gliwice była miejscem sportowych wzruszeń, takich jak dramatyczny ćwierćfinał polskich siatkarek podczas mistrzostw świata w 2022 roku czy pamiętne zwycięstwo polskich siatkarzy nad reprezentacją Stanów Zjednoczonych, które otworzyło im drogę do półfinału światowego czempionatu. Teraz do tej listy dołącza Liga Narodów - najbardziej prestiżowe rozgrywki sezonu reprezentacyjnego.

Liga Narodów 2026 - zasady i system rozgrywek

W edycji 2026 Siatkarskiej Ligi Narodów udział weźmie 18 najlepszych drużyn z całego świata. Każda reprezentacja rozegra dwanaście meczów w fazie interkontynentalnej, podzielonej na trzy tygodnie intensywnych zmagań. W każdym tygodniu rywalizacja toczy się równolegle w trzech różnych miejscach na świecie. W pierwszym tygodniu Polacy zagrają w chińskim Linyi (10-14 czerwca), w drugim - przed własną publicznością w Gliwicach (24-28 czerwca), a trzeci tydzień zmagań odbędzie się w Chicago (15-19 lipca). Finał VNL zaplanowano w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo Beilun.

Podczas turnieju w Gliwicach rywalizować będzie sześć drużyn: Polska, Belgia, Niemcy, Turcja, Chiny i Argentyna. Każda z ekip rozegra cztery spotkania, a walka o punkty będzie niezwykle zacięta - od wyników tych meczów zależeć będzie układ tabeli i szanse na awans do wielkiego finału.

Harmonogram i mecze Polaków

Turniej w Gliwicach rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 28 czerwca. Każdego dnia zaplanowano kilka spotkań, które będą rozgrywane od wczesnego popołudnia do późnych godzin wieczornych. Polscy kibice będą mieli okazję wspierać swoich ulubieńców podczas czterech meczów:

24 czerwca, godz. 20:00 - Polska kontra Belgia

25 czerwca, godz. 20:00 - Polska zmierzy się z Turcją

27 czerwca, godz. 17:00 - Polska zagra z Niemcami

28 czerwca, godz. 20:00 - Polska zakończy rywalizację meczem z Argentyną

Oprócz spotkań z udziałem gospodarzy, kibice będą mogli zobaczyć w akcji między innymi reprezentacje Chin, Niemiec, Belgii, Turcji i Argentyny. Każdy dzień turnieju to gwarancja siatkarskich emocji na najwyższym poziomie.