Ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem i burzami wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. II stopień alertu przed nawałnicami obowiązuje w 15 województwach, z kolei wyższy stopień ostrzeżenia przed upałem obowiązuje od zachodniej po centralną część Polski. Niebezpieczna pogoda od kilkunastu godzin daje się we znaki. Pokłosiem burz było prawie 900 interwencji strażaków w całym kraju. Prawie połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska.

Skutki burz, które przeszły przez Polskę w ciągu ostatnich godzin / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze/Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia / Państwowa Straż Pożarna

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Pogoda w niedzielę - alerty meteorologiczne i hydrologiczne

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami obowiązują w niemal całym kraju. Wyjątek stanowi województwo śląskie, wschodnia część małopolskiego i powiat strzelecki w opolskim - tam utrzymuje się I stopień zagrożenia. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka.

W związku z prognozowanymi burzami instytut wydał również ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Obowiązują one w centralnym pasie kraju - od Pomorza po Małopolskę.

Alerty przed upałem II stopnia wydano dla województwa wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i lubuskiego oraz dla części zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Ostrzeżenie I stopnia obowiązuje od wschodu Polski po południową część województwa pomorskiego, a także na południowych krańcach dolnośląskiego. Alerty pozostaną aktywne do godzin wieczornych w niedzielę.