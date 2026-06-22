Płonie hala na terenie zakładu przy ul Barskiej we Włocławku (Kujawsko-Pomorskie) - ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Czarne, gęste kłęby dymu unoszą się nad miastem. Ze względu na zagrożenie podjęto decyzję o ewakuacji sąsiadującego szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Jarosław Jakubczak / East News

Pożar hali we Włocławku

Na miejscu pracują 22 zastępy straży pożarnej, które walczą z ogniem i zabezpieczają teren.

Jak ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, wewnątrz hali były składowane materiały chemiczne, w tym żywice, rozpuszczalniki i utwardzacze. To mogło przyczynić się do powstania gęstego, czarnego dymu widocznego z dużej odległości.

Ewakuowano 30 pacjentów pobliskiego szpitala i 30 osób z personelu - powiedział RMF FM Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Służby monitorują sytuację, a akcja gaśnicza nadal trwa. Potrwa jeszcze kilka godzin.