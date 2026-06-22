Nad Polskę nadciągają gwałtowne burze i upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia dla dziewięciu województw. Dla całego kraju obowiązuje alert RCB.

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IMGW ostrzega mieszkańców dziewięciu województw przed gwałtownymi burzami. Najbardziej zagrożone regiony to: podkarpackie, lubelskie, małopolskie, śląskie i świętokrzyskie, a także częściowo mazowieckie, łódzkie, podlaskie oraz opolskie. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu - miejscami do 40 mm, a lokalnie nawet do 50 mm. Burzom będą towarzyszyć silne porywy wiatru, osiągające prędkość do 75 km/h.

Ostrzeżenia II stopnia obowiązują od godziny 8:00 rano do wieczora. W tym czasie zaleca się unikanie otwartych przestrzeni oraz zabezpieczenie mienia przed możliwymi uszkodzeniami.

Nie tylko burze są dziś zagrożeniem. W części województwa lubelskiego i podkarpackiego wydano również ostrzeżenia II stopnia przed upałem - temperatura może tam sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza. Służby apelują o szczególną ostrożność, zwłaszcza wśród osób starszych i dzieci.

Alert RCB dla całego kraju

Ze względu na dynamiczną i niebezpieczną pogodę, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla całej Polski. "Uwaga! Dziś i jutro (21/22.06) burze, bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - czytamy w komunikacie RCB.

Ostrzeżenia II stopnia oznaczają realne zagrożenie dla zdrowia i życia oraz ryzyko poważnych strat materialnych. Służby apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i zachowanie szczególnej ostrożności.

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