Już 29 czerwca rusza wielkoszlemowy Wimbledon. Organizatorzy ogłosili listę rozstawionych zawodniczek i zawodników. Iga Świątek, broniąca tytułu, zagra z numerem trzecim, a Maja Chwalińska - rewelacja tegorocznego French Open - otrzymała "dziką kartę" i została rozstawiona z numerem 20.

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Chwalińska, mimo życiowego sukcesu we French Open, musiała liczyć na przychylność organizatorów londyńskich zmagań, gdyż w momencie zamykania listy zgłoszeń zajmowała 114. pozycję w światowym rankingu, a dopiero po awans do finału na kortach im. Rolanda Garrosa przesunęła się na 21. miejsce.

Na opublikowanej w poniedziałek liście 24-letnia zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała została rozstawiona z "20", gdyż z imprezy z powodu kontuzji wycofała się wyżej notowana Kanadyjka Victoria Mboko.



Ostapenko pierwszą nierozstawioną

"Trójka" Świątek jest zgodna z jej lokatą w klasyfikacji tenisistek. Wyżej rozstawione są tylko wyprzedzające ją Białorusinka Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina z Kazachstanu. Pierwszą nierozstawioną zawodniczką jest Łotyszka Jelena Ostapenko, z którą Świątek jeszcze nigdy nie wygrała.

W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magda Linette i Magdalena Fręch. Lista zgłoszonych zawodniczek do kwalifikacji nie została jeszcze upubliczniona.

Majchrzak i Hurkacz jedynymi reprezentantami Polski

Wśród mężczyzn w grze pojedynczej rywalizować będą Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. W kwalifikacji zabraknie Biało-Czerwonych.

Najwyżej rozstawiony będzie broniący tytułu włoski lider listy światowej Jannik Sinner.