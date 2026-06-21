Są mniejsze od komarów, ale znacznie bardziej agresywne. W całej Polsce trwa właśnie szczyt aktywności meszek, których ugryzienia mogą skończyć się bolesnym obrzękiem i infekcją. Lekarze ostrzegają przed jednym powszechnym błędem, który drastycznie pogarsza stan rany. Sprawdź, jak skutecznie chronić się przed plagą i co zrobić, gdy zostaniesz pokąsany.

Sezon na meszki: Skąd się biorą i dlaczego atakują? / Shutterstock

Meszki atakują głównie od maja do końca wakacji, szczególnie w pobliżu wód, a ich liczebność rośnie przez zmiany klimatu i powodzie.

Ugryzienia meszek są bolesne i alergizujące, mogą prowadzić do opuchlizny i swędzenia, zwłaszcza u alergików i osób wrażliwych.

Po ukąszeniu ważne jest oczyszczenie rany, stosowanie środków przeciwalergicznych i unikanie drapania, by nie dopuścić do infekcji.

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Wraz z początkiem cieplejszych dni w Polsce rozpoczyna się sezon na meszki. Największa aktywność tych owadów przypada na okres od maja do końca wakacji.

Meszki szczególnie upodobały sobie tereny w pobliżu zbiorników wodnych - rzek, jezior i stawów, gdzie znajdują dogodne warunki do rozwoju. W ostatnich latach ich liczebność wzrosła, co jest związane m.in. ze zmianami klimatycznymi oraz częstszymi powodziami, które sprzyjają wylęgowi larw.

Meszki należą do muchówek i są bliskimi krewniakami komarów. W Polsce występuje kilkadziesiąt gatunków tych owadów, ale najbardziej dokuczliwa jest bolimuszka. To właśnie samice tego gatunku atakują ludzi i zwierzęta, aby pobrać krew niezbędną do rozwoju jaj. Najczęściej żerują po południu i wieczorem.

Ugryzienia meszek - objawy i zagrożenia

Choć meszki są niewielkie, ich ugryzienia bywają wyjątkowo uciążliwe. Samice wyposażone są w specjalny aparat gębowy, którym rozcinają skórę, by dostać się do krwi. W trakcie żerowania wprowadzają do rany ślinę o działaniu toksycznym. U większości osób skutkuje to swędzeniem, opuchlizną i miejscową reakcją alergiczną. W przypadku alergików obrzęk może utrzymywać się nawet przez kilka dni, a czasem pojawia się gorączka i silne reakcje uczuleniowe.

Co ważne, meszki nie przenoszą groźnych chorób zakaźnych, jak komary czy kleszcze. Jednak świąd i drapanie miejsca ugryzienia mogą prowadzić do zakażenia bakteryjnego i rozwoju stanów zapalnych. U dzieci, osób starszych i wrażliwych reakcje mogą być szczególnie nasilone.

Masowe pojawianie się meszek stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt gospodarskich. W minionych latach odnotowano przypadki śmierci krów, które nie mogły uciec przed atakującymi je chmarami owadów. Meszki wnikają do nozdrzy, pyska i gardła, wywołując obrzęk dróg oddechowych. U zwierząt zaobserwować można nerwowość, spadek mleczności, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć.

Ugryzienia meszek - objawy i zagrożenia

Ochrona przed meszkami wymaga zastosowania kilku sprawdzonych metod. Najskuteczniejsze są repelenty, czyli środki odstraszające owady, dostępne w formie kremów, olejków i aerozoli. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie repelenty działają równie skutecznie na meszki, jak na komary. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką i stosować preparaty zgodnie z zaleceniami producenta. Nie zaleca się stosowania ich w zamkniętych pomieszczeniach.

W mieszkaniach sprawdzają się spirale owadobójcze, pojemniki z aromatami na prąd lub świece zapachowe. Skuteczną barierą są także moskitiery zamontowane w oknach i drzwiach.

Osoby preferujące naturalne metody mogą sięgnąć po olejki eteryczne - eukaliptusowy, waniliowy, miętowy, goździkowy czy lawendowy. Należy jednak pamiętać, że naturalne repelenty są mniej trwałe i niewodoodporne.

Niektórzy sięgają także po domowe sposoby, takie jak zwiększona suplementacja witaminy B, która zmienia zapach potu i czyni go mniej atrakcyjnym dla owadów. Podobnie działa czosnek, jednak jego spożywanie w dużych ilościach może być uciążliwe dla otoczenia.

Ugryzienia meszek - objawy i zagrożenia

W przypadku ukąszenia przez meszkę najważniejsze jest dokładne przemycie miejsca wodą z mydłem. Pomocne są maści przeciwhistaminowe lub doustne leki przeciwalergiczne.

Dermatolodzy polecają także puder w płynie, który łagodzi świąd i przyspiesza gojenie. W aptekach dostępne są zarówno gotowe preparaty, jak i środki recepturowe. Jeśli pojawią się silne objawy alergiczne, obrzęk lub gorączka, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ważne jest, by nie drapać ranki, ponieważ może to prowadzić do zakażenia. Miejsce ugryzienia warto utrzymywać w czystości i stosować środki łagodzące dostępne bez recepty.

Meszki w ekosystemie - czy są potrzebne?

Chociaż meszki są uciążliwe, pełnią ważną rolę w przyrodzie. Larwy tych owadów rozwijają się w wodach bieżących, gdzie filtrują zawiesinę, przyczyniając się do oczyszczania rzek i strumieni. Są także pokarmem dla wielu gatunków ptaków i ssaków.

Eksperci zwracają uwagę, by nie stosować nadmiernie środków chemicznych, które mogą szkodzić całemu ekosystemowi. Spadek liczby owadów, w tym zapylaczy, jest już dziś poważnym problemem dla środowiska.

W miastach, gdzie stosuje się mniej oprysków, owady mają szansę przetrwać. Zakładanie łąk kwietnych i sadzenie drzew sprzyja utrzymaniu bioróżnorodności, a krótki sezon aktywności meszek można potraktować jako nieodłączny element lata.



