Według doniesień lokalnych mediów, Swimbappé niejednokrotnie zaskoczyła swoją trafnością. Wśród jej najbardziej spektakularnych przewidywań znalazło się zwycięstwo Kanady nad Katarem aż 6:0. Zdarzały się jednak także nietrafione typy, jak w przypadku meczu Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie rybka postawiła na afrykańską drużynę.

Inspiracja i zabawa dla wszystkich

Pomysłodawcy akcji podkreślają, że chcieli stworzyć coś, co nie tylko rozbawi mieszkańców Toronto, ale także przyciągnie uwagę turystów z całego świata, którzy przyjechali na mundial. Wybór imienia dla rybki nie był przypadkowy - Swimbappé to żartobliwe nawiązanie do nazwiska francuskiego gwiazdora piłki nożnej, Kyliana Mbappé.

Co dalej ze Swimbappé?

Po zakończeniu mundialowych emocji Swimbappé nie zniknie z życia biura. Zgodnie z zapowiedziami właścicieli, rybka pozostanie oficjalną maskotką firmy i przejdzie na zasłużoną emeryturę, ciesząc się spokojem w swoim akwarium.