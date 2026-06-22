W samym sercu Toronto, w jednym z biurowców przy Wellington Street West, złota rybka o imieniu Swimbappé stała się prawdziwą sensacją. Przepowiada wyniki mundialowych meczów, a jej skuteczność sięga aż 80 procent. Mieszkańcy miasta i turyści z całego świata z zapartym tchem śledzą kolejne prognozy niezwykłej wyroczni.
- Złota rybka Swimbappé przepowiada wyniki meczów mundialu w akwarium w centrum Toronto.
- Trafność jej prognoz wynosi aż 80 procent.
- Przed każdym meczem w akwarium umieszczane są flagi drużyn, a kierunek, w który popłynie rybka, wskazuje zwycięzcę.
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W jednym z biur na parterze budynku przy 225 Wellington Street West w Toronto znajduje się niecodzienna atrakcja. Za szybą, w specjalnie przygotowanym akwarium, pływa złota rybka Swimbappé, która zyskała miano wyroczni mundialowej. Na dnie akwarium ustawiono miniaturowe boisko piłkarskie z piłką, a całość przyciąga wzrok przechodniów dzięki dużemu plakatowi z napisem "Swimbappé. Złota rybka wyrocznia przepowiada wyniki każdego meczu".
Przed każdym spotkaniem mundialowym nad akwarium umieszczane są flagi drużyn, które mają rozegrać mecz. Swimbappé, niczym prawdziwy ekspert, wybiera stronę, do której popłynie jako pierwsza. Ta decyzja rybki jest uznawana za jej typ na zwycięzcę danego meczu. Metoda ta, choć wydaje się zabawna i nieco przypadkowa, przynosi zaskakująco dobre rezultaty - skuteczność Swimbappé sięga aż 80 procent.