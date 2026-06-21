Do godz. 15 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 662 interwencje spowodowane przechodzącymi nad polską burzami - przekazał rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Wojciech Gralec. Najwięcej pracy strażacy mieli w Wielkopolsce. W sobotę zdarzeń związanych z burzami było prawie 900.
St. kpt. Gralec wskazał, że prawie jedna trzecia niedzielnych interwencji (203) przebiegała w woj. wielkopolskim. Oprócz Wielkopolski, straż pożarna najczęściej interweniowała w woj. zachodniopomorskim (103) oraz w woj. mazowieckim (67).