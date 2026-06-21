Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej poinformował także, że w sobotę strażacy odnotowali prawie 900 miejscowych zagrożeń związanych z warunkami atmosferycznymi, z czego niemal połowę w woj. dolnośląskim.

Poza Dolnym Śląskiem, najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach wielkopolskim (155) i lubuskim (142), a w województwie zachodniopomorskim odnotowano ich 64.