Do godz. 15 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 662 interwencje spowodowane przechodzącymi nad polską burzami - przekazał rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Wojciech Gralec. Najwięcej pracy strażacy mieli w Wielkopolsce. W sobotę zdarzeń związanych z burzami było prawie 900.

St. kpt. Gralec wskazał, że prawie jedna trzecia niedzielnych interwencji (203) przebiegała w woj. wielkopolskim. Oprócz Wielkopolski, straż pożarna najczęściej interweniowała w woj. zachodniopomorskim (103) oraz w woj. mazowieckim (67).

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej poinformował także, że w sobotę strażacy odnotowali prawie 900 miejscowych zagrożeń związanych z warunkami atmosferycznymi, z czego niemal połowę w woj. dolnośląskim. 

Poza Dolnym Śląskiem, najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach wielkopolskim (155) i lubuskim (142), a w województwie zachodniopomorskim odnotowano ich 64.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal ostrzega przed burzami niemal w całym kraju. W niedzielę ma się też utrzymać fala upałów - oba ostrzeżenia IMGW mają drugi stopień w trójstopniowej skali.

Alert RCB

 Także w niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert ostrzegający przed burzami, silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu. 

"Uwaga! Dziś i jutro (21/22.06) burze, bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - ostrzega RCB. 

Alert został wysłany na obszar całego kraju. 

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