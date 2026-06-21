Czy otwieranie okien w gorące dni to dobry pomysł, czy wręcz przeciwnie – powinniśmy je szczelnie zamykać? Eksperci nie mają wątpliwości - odpowiednia strategia może obniżyć temperaturę w domu nawet o kilka stopni, a komfort życia podczas letnich upałów zależy od kilku prostych zasad. Sprawdź, jak skutecznie ochłodzić mieszkanie bez klimatyzacji i nie popełniać najczęstszego błędu.

Otwierać czy zamykać okna podczas upału? / Shutterstock

Lato w Polsce potrafi być naprawdę gorące, ale otwieranie okien, gdy na zewnątrz jest cieplej niż w środku, może tylko pogorszyć sytuację.

Dom działa jak chłodziarka - nocą magazynuje chłód, który rano daje ulgę.

Podczas dnia trzymaj okna zamknięte i zasłonięte, by ograniczyć nagrzewanie wnętrza.

Te proste triki mogą skutecznie ochłodzić dom bez potrzeby klimatyzacji, żeby poznać wszystkie wskazówki.

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Lato w pełni, a termometry w wielu polskich miastach pokazują wartości przekraczające 30 st. C. W takich warunkach każdy szuka sposobu na ochłodzenie swojego domu lub mieszkania. Wydawałoby się, że otwarcie okien to najprostszy sposób na wpuszczenie świeżego powietrza i obniżenie temperatury. Nic bardziej mylnego. Eksperci są zgodni: jeśli na zewnątrz jest cieplej niż w środku, otwarte okna mogą tylko pogorszyć sytuację.

Twój dom jak chłodziarka

Wyobraź sobie swój dom jako wielką chłodziarkę. Ściany, podłogi i meble przez całą noc magazynują chłód, który rano daje przyjemne uczucie świeżości. Jednak już od godzin przedpołudniowych, gdy słońce zaczyna mocniej grzać, a temperatura na zewnątrz przekracza 24 st. C, każde otwarte okno staje się zaproszeniem dla gorącego powietrza. W efekcie wnętrze nagrzewa się szybciej, a zgromadzony przez noc chłód znika w mgnieniu oka.

Największe znaczenie ma to w godzinach szczytu, czyli między 10:00 a 18:00. Wtedy różnica temperatur między wnętrzem a otoczeniem może wynosić nawet 10 stopni. Otwierając okna, tracisz przewagę, którą wypracował twój dom przez noc.

Wysoka temperatura to nie jedyny problem. Latem często towarzyszy jej wysoka wilgotność powietrza. Gdy wpuszczasz wilgotne powietrze do środka, nie tylko podnosisz temperaturę, ale i poziom wilgoci. To sprawia, że organizm trudniej się chłodzi. Wysoka wilgotność sprzyja też rozwojowi pleśni, roztoczy i bakterii, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie domowników. Szczególnie w mieszkaniach położonych w wilgotnych rejonach kraju, zamknięte okna w ciągu dnia to podstawa.

Klucz do sukcesu - odpowiednie wyczucie czasu

Najważniejsze jest nie tyle samo zamykanie lub otwieranie okien, co umiejętne korzystanie z obu opcji. Najlepsza strategia to tzw. nocne przewietrzanie. Gdy tylko temperatura na zewnątrz spadnie poniżej tej w domu - zwykle po zachodzie słońca - szeroko otwórz okna na przeciwległych ścianach, by stworzyć przeciąg. To pozwoli szybko wymienić gorące powietrze na chłodniejsze i schłodzić ściany oraz podłogi. Im większa różnica temperatur, tym lepszy efekt.

Rano, zanim słońce zacznie mocno grzać (zwykle do godziny 8:00-9:00), zamknij wszystkie okna i zasłoń rolety lub zasłony, szczególnie od strony południowej i zachodniej.

Jeśli mieszkasz w domu piętrowym, to wykorzystaj fizykę na swoją korzyść. Gorące powietrze unosi się do góry, więc otwierając okna na najwyższym piętrze oraz na parterze, tworzysz naturalny ciąg powietrza - tzw. efekt kominowy. Chłodne powietrze napływa do domu od dołu, a gorące ucieka górą. Im większa różnica wysokości między oknami, tym silniejszy przepływ.

Zamknięte okna to nie wszystko. W ciągu dnia zasłaniaj okna grubymi zasłonami lub roletami, najlepiej w jasnych kolorach, które odbijają promienie słoneczne. Możesz też zainwestować w folie odbijające ciepło lub specjalne rolety termiczne. Warto zadbać o szczelność okien i drzwi - każda nieszczelność to dodatkowy kanał napływu gorącego powietrza.

Jeśli masz poddasze, rozważ montaż wentylatora dachowego lub dodatkowej izolacji. To właśnie przez dach ucieka najwięcej chłodu, a nagrzane poddasze oddaje ciepło do niższych kondygnacji przez cały dzień.

Jaki plan na upał?

Wieczór i noc : Otwórz szeroko okna, najlepiej po obu stronach mieszkania, by stworzyć przeciąg. W domach piętrowych wykorzystaj efekt kominowy.

: Otwórz szeroko okna, najlepiej po obu stronach mieszkania, by stworzyć przeciąg. W domach piętrowych wykorzystaj efekt kominowy. Wczesny poranek : Zamknij wszystkie okna i zasłoń rolety, zanim temperatura na zewnątrz zacznie rosnąć.

: Zamknij wszystkie okna i zasłoń rolety, zanim temperatura na zewnątrz zacznie rosnąć. Dzień : Trzymaj okna zamknięte i zasłonięte. Unikaj gotowania i korzystania z urządzeń grzewczych.

: Trzymaj okna zamknięte i zasłonięte. Unikaj gotowania i korzystania z urządzeń grzewczych. Popołudnie: Gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej tej w domu, ponownie otwórz okna.

Stosując te proste zasady, możesz skutecznie obniżyć temperaturę w swoim domu nawet bez klimatyzacji. Pamiętaj - najgorsze, co możesz zrobić podczas upału, to otworzyć okno w najgorętszym momencie dnia.