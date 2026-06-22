Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 r. wzrosło o 5,8 proc. rok do roku i spadło o 3,8 proc. miesiąc do miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny. Miesięczny spadek to efekt braku premii i dodatkowych wypłat.

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Zgodnie z przedstawionymi danymi, przeciętne wynagrodzenie wynosi obecnie 9173,25 zł brutto.

Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia względem poprzedniego miesiąca wynikał z braku lub mniejszej skali dodatkowych wypłat, które wystąpiły w poprzednim miesiącu, m.in. nagród, bonusów i premii, w tym kwartalnych, rocznych, motywacyjnych, uznaniowych, a także nagród jubileuszowych - podał Główny Urząd Statystyczny.



Dane o wynagrodzeniu w przedsiębiorstwach / Mateusz Krymski / PAP

Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc. oraz mdm spadło o 0,1 proc. - przekazał urząd.

Co na to eksperci?

"Dynamika płac wraca na bardziej standardową ścieżkę po kwietniowych zaburzeniach. Realne płace nadal rosną o ok. 2,6 proc. rdr, wspierając dochody gospodarstw domowych. Jednocześnie zatrudnienie spadło o 0,9 proc. rdr już 32. miesiąc z rzędu, potwierdzając stopniowe schłodzenie popytu na pracę i ograniczoną presję płacową, ale także odzwierciedlając ograniczenia po stronie podażowej" - wskazują analitycy PKO Research.



Efekt odpraw w górnictwie zauważają Analitycy Pekao. "Płace przyspieszyły w maju do 5,8 proc. rdr (konsensus 6,0 proc.) wobec 5-letniego minimum w kwietniu (5,4 proc.). To kwestia czynników jednorazowych - kumulacji efektów statystycznych i wypłat odpraw w górnictwie. Mimo wszystko, płace stale zaskakują w dół. Kierunek na ten rok to nadal 5,5 proc." - zaznaczono we wpisie na platformie X.

Mniejszy ruch w sklepach

Główny Urząd Statystyczny podał też najnowsze dane o sprzedaży detalicznej. W maju ruch w sklepach wzrósł o 3 procent licząc rok do roku. To duże rozczarowanie, bo wielu analityków spodziewało się wzrostu o ponad 5 proc.

2026 roku miał nie być rokiem konsumenta i zdecydowanie nim nie będzie. Przestaliśmy kupować paliwo na zapas, nie jest ono nam tak bardzo potrzebne, ale też nie wydajemy pieniędzy na żadne inne środki trwałe - powiedział główny ekonomista VeloBanku Piotr Arak. Ekspert nie spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą poprawę.

Do załamania się handlu detalicznego oczywiście jest daleko. Nadal widać wzrost w działach które nie należą do podstawowych potrzeb. Sprzedaż sprzętu RTV i AGD oraz wzrosła o 4 i pół procent, sprzedaż odzieży i obuwia - o niespełna 4 procent w górę.



