Jeremy Clarkson, gwiazda programów motoryzacyjnych i gospodarz "Farmy Clarksona", podzielił się z fanami najnowszymi informacjami na temat swojego zdrowia. W ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje, że dziennikarz choruje na nowotwór prostaty. Teraz ogłosił, że choroba jest w remisji.

Jeremy Clarkson / PETER POWELL / PAP/EPA

Jeremy Clarkson, znany z "Top Gear" i "Farmy Clarksona", poinformował o remisji nowotworu prostaty.

Dziennikarz zmagał się z agresywną odmianą choroby od maja 2025 roku.

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W ubiegłym tygodniu media na całym świecie obiegła wiadomość o poważnych problemach zdrowotnych Jeremy’ego Clarksona. Popularny dziennikarz, znany przede wszystkim z programu "Top Gear", ujawnił w finałowym odcinku piątego sezonu "Farmy Clarksona", że zmaga się z bardzo agresywną odmianą nowotworu prostaty . Jak się jednak okazało, Clarkson odnosił się do swojego stanu zdrowia sprzed roku - dokładnie z maja 2025 roku.

Remisja po trudnym leczeniu

Dziś Jeremy Clarkson może przekazać swoim fanom znacznie lepsze wieści. W rozmowie z "The Sunday Times" dziennikarz wyznał, że po serii badań przeprowadzonych dwa miesiące temu, lekarze potwierdzili remisję nowotworu. Jestem najbardziej fartownym facetem na świecie - powiedział Clarkson w wywiadzie.

Leczenie nie obyło się jednak bez komplikacji. Clarkson przeszedł zabieg kardiologiczny, a następnie musiał zmierzyć się z powikłaniami po założeniu cewnika oraz niebezpiecznym incydentem związanym z zażyciem leków rozrzedzających krew. Ból był naprawdę niesamowity - wspomina 66-letni dziennikarz.

Apel Clarksona do mężczyzn: Badajcie się!

Clarkson podkreśla, że choć obecnie jego stan zdrowia jest stabilny, musi regularnie kontrolować krew i pozostawać pod opieką lekarzy. W wywiadzie nie zabrakło także ważnego przesłania do widzów i czytelników.

Jeśli choćby jedna osoba na całym świecie obejrzy program "Farma Clarksona" i pomyśli: "Wiesz co, pójdę się zbadać", a dzięki temu wykryje chorobę we wczesnym stadium, zostanie wyleczona i będzie mogła prowadzić normalne życie, to warto być tym, który ciągle gada o chorobach - mówi Clarkson i zachęca mężczyzn do regularnych badań profilaktycznych.