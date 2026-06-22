Tragiczne skutki wybuchu w jednym z najważniejszych kompleksów energetycznych Kataru. W niedzielny wieczór eksplozja wstrząsnęła terminalem eksportu gazu ziemnego w Ras Laffan. Władze informują o dziesiątkach rannych i kilkunastu zaginionych.

Zakłady Ras Laffan / KARIM JAAFAR/AFP/East News / AFP/EAST NEWS

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Według oficjalnego komunikatu przyczyną zdarzenia była "awaria techniczna". Władze zapewniają, że nie doszło do wycieku, który mógłby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Sytuacja jest jednak poważna - po eksplozji w zakładzie Barzan na terenie Ras Laffan Industrial City, należącym do QatarEnergy, wybuchł pożar. Na szczęście ogień został już opanowany przez służby ratownicze.

Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Międzynarodowa Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, wspólnie z katarskimi zespołami obrony cywilnej, próbuje odnaleźć 18 zaginionych osób.

Wstrzymana produkcja i zagrożenie dla światowych rynków

Eksplozja miała miejsce w strefie przemysłowej Ras Laffan, gdzie znajduje się kluczowy dla Kataru terminal eksportu gazu ziemnego. Wydarzenie to może mieć poważne konsekwencje dla światowych rynków energii, ponieważ Katar jest jednym z największych producentów gazu na świecie.

Produkcja w terminalu została wstrzymana już wcześniej, gdy Iran zablokował cieśninę Ormuz, uniemożliwiając eksport surowca. Dopiero niedawno, wraz z częściowym złagodzeniem blokady i trwającymi rozmowami pokojowymi, Katar rozpoczął prace nad ponownym uruchomieniem zakładu.

Zakład ten odgrywa też kluczową rolę w krajowej produkcji energii elektrycznej oraz zasilaniu instalacji odsalania wody, niezbędnych dla pustynnych obszarów Półwyspu Arabskiego.