Dramatyczne sceny rozegrały się w Choszcznie, gdzie 35-letni obywatel Kuby, uzbrojony w dwa noże kuchenne, groził na ulicy dwóm osobom pozbawieniem życia. Szybka interwencja policji zapobiegła tragedii. Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu spędzi najbliższe dwa miesiące w areszcie tymczasowym.
- 35-letni obywatel Kuby groził dwóm osobom pozbawieniem życia, trzymając w rękach dwa noże kuchenne.
- Szybka reakcja policji doprowadziła do zatrzymania mężczyzny.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Do niebezpiecznego incydentu doszło w Choszcznie, gdzie 35-letni obywatel Kuby, uzbrojony w dwa noże kuchenne, groził dwóm osobom pozbawieniem życia. Według ustaleń policji mężczyzna swoim zachowaniem wzbudził realną obawę, że może spełnić swoje groźby. Sytuacja była bardzo poważna.
Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Funkcjonariusze, wykazując się profesjonalizmem i zdecydowaniem, zatrzymali agresora, zanim doszło do tragedii. 35-latek został obezwładniony i przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
Zatrzymanemu postawiono zarzut kierowania gróźb karalnych wobec dwóch osób. Zgodnie z Kodeksem karnym za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. W związku z powagą sytuacji oraz realnym zagrożeniem, jakie stwarzał podejrzany, komendant powiatowy policji w Choszcznie wystąpił do prokuratora z wnioskiem o tymczasowy areszt.
Prokurator przychylił się do wniosku i skierował sprawę do Sądu Rejonowego w Choszcznie. Sąd, po rozpatrzeniu okoliczności, zdecydował o zastosowaniu wobec 35-latka dwumiesiecznego aresztu. Taka decyzja ma na celu zabezpieczenie postępowania oraz ochronę potencjalnych ofiar.