Dramatyczne sceny rozegrały się w Choszcznie, gdzie 35-letni obywatel Kuby, uzbrojony w dwa noże kuchenne, groził na ulicy dwóm osobom pozbawieniem życia. Szybka interwencja policji zapobiegła tragedii. Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu spędzi najbliższe dwa miesiące w areszcie tymczasowym.

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35-letni obywatel Kuby groził dwóm osobom pozbawieniem życia, trzymając w rękach dwa noże kuchenne.

Szybka reakcja policji doprowadziła do zatrzymania mężczyzny.

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Do niebezpiecznego incydentu doszło w Choszcznie, gdzie 35-letni obywatel Kuby, uzbrojony w dwa noże kuchenne, groził dwóm osobom pozbawieniem życia. Według ustaleń policji mężczyzna swoim zachowaniem wzbudził realną obawę, że może spełnić swoje groźby. Sytuacja była bardzo poważna.

Szybka i skuteczna reakcja policji

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Funkcjonariusze, wykazując się profesjonalizmem i zdecydowaniem, zatrzymali agresora, zanim doszło do tragedii. 35-latek został obezwładniony i przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Zarzuty i decyzja sądu

Zatrzymanemu postawiono zarzut kierowania gróźb karalnych wobec dwóch osób. Zgodnie z Kodeksem karnym za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. W związku z powagą sytuacji oraz realnym zagrożeniem, jakie stwarzał podejrzany, komendant powiatowy policji w Choszcznie wystąpił do prokuratora z wnioskiem o tymczasowy areszt.

Prokurator przychylił się do wniosku i skierował sprawę do Sądu Rejonowego w Choszcznie. Sąd, po rozpatrzeniu okoliczności, zdecydował o zastosowaniu wobec 35-latka dwumiesiecznego aresztu. Taka decyzja ma na celu zabezpieczenie postępowania oraz ochronę potencjalnych ofiar.