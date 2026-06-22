900 tysięcy złotych – tyle wyniosła pula środków na dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku w ramach Podlaskiego Bonu Turystycznego. Cała kwota została zarezerwowana w zaledwie 2,5 minuty. W tym czasie wygenerowano 3 tysiące bonów o wartości 300 zł każdy. Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem w całym kraju.

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W sobotę, w ciągu zaledwie 2 minut i 32 sekund, wyczerpano całą pulę środków przeznaczonych na letnią edycję Podlaskiego Bonu Turystycznego.

Jak poinformowała Katarzyna Sadowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, aktywny formularz do wypełnienia online pojawił się na stronie internetowej o godz. 11.10, a po 2 minutach i 32 sekundach wygenerowano 3 tys. bonów, wyczerpując całą pulę dofinansowania.

W szczytowym momencie na stronie internetowej znajdowało się około 11 tysięcy użytkowników. System działał bez zakłóceń, a zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów.

Dla kogo bon i jak działa?

Podlaski Bon Turystyczny to inicjatywa samorządu województwa, mająca na celu wsparcie branży turystycznej dotkniętej skutkami trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią.

Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Polski, którzy planują indywidualne podróże do województwa podlaskiego.

Bon o wartości 300 zł można wykorzystać wyłącznie w obiektach uczestniczących w programie. Warunkiem jest pobyt z co najmniej trzema noclegami w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. W pierwszej turze, obejmującej pobyty od kwietnia do czerwca, wygenerowano ponad 2,6 tys. bonów.

Kto najczęściej korzysta z bonów?

Statystyki pokazują, że blisko jedna trzecia bonów trafiła do mieszkańców województwa mazowieckiego. Dużą aktywność wykazali także mieszkańcy województw: podlaskiego, śląskiego, pomorskiego oraz małopolskiego.

Organizatorzy podkreślają, że program nie tylko wspiera lokalną turystykę, ale także promuje region jako bezpieczny i atrakcyjny kierunek wakacyjnych wyjazdów.

Co dalej z programem?

Dyrektor Sadowska poinformowała, że jesienią bon turystyczny zmieni się w tzw. czek turystyczny - projekt z dofinansowaniem z budżetu państwa za pośrednictwem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Powinno to być do wykorzystania 2,5 mln zł, z wydzieloną kwotą na duże rodziny i seniorów.