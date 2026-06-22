900 tysięcy złotych – tyle wyniosła pula środków na dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku w ramach Podlaskiego Bonu Turystycznego. Cała kwota została zarezerwowana w zaledwie 2,5 minuty. W tym czasie wygenerowano 3 tysiące bonów o wartości 300 zł każdy. Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem w całym kraju.
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W sobotę, w ciągu zaledwie 2 minut i 32 sekund, wyczerpano całą pulę środków przeznaczonych na letnią edycję Podlaskiego Bonu Turystycznego.
Jak poinformowała Katarzyna Sadowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, aktywny formularz do wypełnienia online pojawił się na stronie internetowej o godz. 11.10, a po 2 minutach i 32 sekundach wygenerowano 3 tys. bonów, wyczerpując całą pulę dofinansowania.
W szczytowym momencie na stronie internetowej znajdowało się około 11 tysięcy użytkowników. System działał bez zakłóceń, a zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów.
Podlaski Bon Turystyczny to inicjatywa samorządu województwa, mająca na celu wsparcie branży turystycznej dotkniętej skutkami trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią.
Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Polski, którzy planują indywidualne podróże do województwa podlaskiego.
Bon o wartości 300 zł można wykorzystać wyłącznie w obiektach uczestniczących w programie. Warunkiem jest pobyt z co najmniej trzema noclegami w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. W pierwszej turze, obejmującej pobyty od kwietnia do czerwca, wygenerowano ponad 2,6 tys. bonów.
Statystyki pokazują, że blisko jedna trzecia bonów trafiła do mieszkańców województwa mazowieckiego. Dużą aktywność wykazali także mieszkańcy województw: podlaskiego, śląskiego, pomorskiego oraz małopolskiego.
Organizatorzy podkreślają, że program nie tylko wspiera lokalną turystykę, ale także promuje region jako bezpieczny i atrakcyjny kierunek wakacyjnych wyjazdów.
Dyrektor Sadowska poinformowała, że jesienią bon turystyczny zmieni się w tzw. czek turystyczny - projekt z dofinansowaniem z budżetu państwa za pośrednictwem Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Powinno to być do wykorzystania 2,5 mln zł, z wydzieloną kwotą na duże rodziny i seniorów.