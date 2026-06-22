​Początek tygodnia to dobry moment na zaplanowanie nadchodzącego weekendu. Czy w najbliższą niedzielę będzie okazja do zrobienia większych zakupów? Zgodnie z obowiązującym prawem, tylko w wybrane niedziele w roku dozwolony jest handel. Kiedy zatem wypada najbliższa niedziela handlowa?

Kiedy przypada najbliższa niedziela handlowa? (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Kiedy przypada najbliższa niedziela handlowa?

Ile zostało niedziel handlowych w tym roku i kiedy przypadają?

Co grozi za łamanie przepisów?

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Kalendarz niedziel handlowych. Kiedy zrobimy zakupy?

Zbliża się okazja dla wszystkich, którzy planują większe, weekendowe zakupy. Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, markety i galerie handlowe w całym kraju będą otwarte. Na kolejną niedzielę handlową poczekamy dwa miesiące.

Obowiązujące od kilku lat przepisy sprawiają, że otwarte sklepy w niedzielę to rzadkość. W bieżącym roku przewidziano osiem niedziel handlowych. Trzy z nich mamy już za sobą - wypadły one kolejno 25 stycznia, 29 marca oraz 26 kwietnia. Nadchodzący weekend to czwarta taka okazja.

Jeśli nie skorzystamy z niej teraz, następna niedziela bez zakazu handlu będzie dopiero 30 sierpnia. Z kolei po wakacjach, kolejna sposobność na niedzielne zakupy nastąpi tuż przed Bożym Narodzeniem - 6, 13 i 20 grudnia.

Wszystko to wynika z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, która obowiązuje od 1 marca 2018 roku.

Wyjątki od zakazu handlu. Gdzie kupimy podstawowe produkty?

Choć przepisy są restrykcyjne, ustawa o zakazie handlu przewiduje liczne odstępstwa od reguły. Klienci nie są całkowicie odcięci od możliwości zrobienia podstawowych zakupów, ponieważ w przepisach zapisano aż 32 wyjątki. W siódmy dzień tygodnia bez przeszkód mogą funkcjonować cukiernie, lodziarnie, stacje paliw oraz kwiaciarnie.

Otwarte pozostają kawiarnie i sklepy z prasą. Dodatkowo zakupy zrobimy w placówkach prowadzących działalność pocztową, jednak pod pewnym warunkiem. Takie punkty mogą prowadzić handel, jeśli ich przychody z działalności pocztowej stanowią minimum 40 proc. całkowitej sprzedaży.

Kary za złamanie przepisów. Ile wynosi grzywna?

Za łamanie przepisów grożą surowe kary. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na otwarcie punktów wbrew prawu, muszą liczyć się z grzywną. Kara za złamanie zakazu handlu wynosi od 1000 zł do nawet 100 tys. zł.

Gdy dochodzi do uporczywego łamania przepisów, wymiar sprawiedliwości może zareagować ostrzej. W takich przypadkach sąd może orzec karę ograniczenia wolności.

Nowe przepisy od 2025 roku. Wolna Wigilia dla pracowników

Zasady handlu zostały niedawno zmienione. Od 1 lutego 2025 roku obowiązuje nowelizacja ustawy, która wprowadziła zmiany w grudniowym grafiku. Najważniejszą z nich jest ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym od pracy, w tym również dla pracowników handlu.

Dotychczas Wigilia była dniem roboczym do godziny 14, sporo osób pracowało więc w ten dzień. Dodatkowo nowe prawo chroni kadrę przed nadmiernym obciążeniem pod koniec roku. Zgodnie z zapisami, w grudniu pracownik handlu nie może pracować więcej niż dwie niedziele.