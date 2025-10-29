Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny upłyną pod znakiem pogodnej aury i stosunkowo wysokiej temperatury - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na południu kraju termometry mogą wskazać nawet 19 stopni Celsjusza, choć miejscami pojawi się porywisty wiatr.

Pogodna aura na Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Ciepło, ale miejscami wietrznie / Shutterstock

Jak przekazała rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, już w piątek na przeważającym obszarze kraju można spodziewać się dużej dawki promieni słonecznych.

Najwięcej słońca pojawi się na południu Polski, natomiast na północnym wschodzie prognozowane są przelotne, niewielkie opady deszczu. Temperatura wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10-11 st. C w centrum, do 13 st. C na zachodzie kraju.

Ciepłe i wietrzne Wszystkich Świętych

W sobotę, 1 listopada, czyli we Wszystkich Świętych, będzie nieco cieplej, ale również wietrzniej niż dzień wcześniej. Na przeważającej części kraju zapowiada się pogodna aura, choć na zachodzie pojawi się więcej chmur i możliwe są przelotne opady deszczu. Odwiedzający cmentarze w tym regionie powinni zabrać ze sobą parasole.

Na południu i południowym zachodzie lokalnie może pojawić się porywisty wiatr. Temperatura wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum, do 17 st. C na południu.

Dzień Zaduszny pod znakiem chmur i wysokich temperatur

W niedzielę, 2 listopada, w Dzień Zaduszny, w całym kraju pojawi się więcej chmur. Na wschodzie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, które wieczorem wzrośnie do dużego. W zachodniej Polsce należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Temperatura będzie wysoka jak na początek listopada - od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15-16 st. C w centrum, do nawet 18-19 st. C na południu kraju. Miejscami, zwłaszcza na terenach podgórskich, może pojawić się silniejszy wiatr, jednak na przeważającym obszarze Podkarpacia i Małopolski będzie on umiarkowany lub słaby.

Według prognoz IMGW, na początku przyszłego tygodnia temperatura zacznie powoli spadać. Na południu kraju będzie jeszcze do 16 st. C, ale już od wtorku na przeważającym obszarze Polski termometry wskażą maksymalnie 12-13 st. C. Dobra wiadomość jest taka, że od wtorku ponownie pojawi się więcej pogodnego nieba.