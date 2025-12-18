"Święta Bożego Narodzenia przyniosą mroźną aurę i wyczekiwane opady śniegu" - stwierdziła rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Temperatura ma spaść poniżej zera, a w nocy do nawet -8 st. C. Czy w tym roku doczekamy się białych świąt? Sprawdź najnowszą prognozę pogody!

W przedświąteczny weekend do kraju napływać będą jeszcze nieco cieplejsze masy powietrza znad Atlantyku. Termometry w dzień wskażą do 8-9 st. C.

W nocy z soboty na niedzielę spodziewane są spadki temperatury poniżej 0 st. C. Wystąpią silne zamglenia i mgły osadzające szadź, z widzialnością poniżej 200 m.

Ochłodzenie od przyszłego tygodnia

Od początku przyszłego tygodnia - poniedziałku 22 grudnia - spodziewane jest powolne ochłodzenie.

W okresie świąt temperatura w ciągu dnia nie będzie przekraczać 0 st. C. W nocy będzie spadać poniżej zera - powiedziała rzeczniczka IMGW i dodała, że w nocy lokalnie temperatura może spaść do -7 st. C lub -8 st. C.

Wskazała, że "święta zapowiadają się mroźne", z lokalnymi opadami: deszczu ze śniegiem, śniegu, a także deszczu marznącego.

Początkowo jeszcze będą to opady deszczu ze śniegiem, a potem będą one przechodzić w opady śniegu - powiedziała Prasek.

Czekają nas białe święta?

Śnieg w czasie świąt prognozowany jest w centrum, na wschodzie i na południu kraju.

Z każdym dniem temperatura nadal będzie spadać. Z końcem roku, w tym w okresie sylwestra, opady śniegu powinny nadal się utrzymywać - zaznaczyła rzeczniczka IMGW.

Dodała, że "przy założeniu, że temperatury będą spadać", drogi będą mokre i śliskie, a lokalnie pojawią się także opady marznące.

Z prognozy długoterminowej IMGW wynika, że w środę 24 grudnia najchłodniej będzie w centrum i na północnym wschodzie (do -5 st. C) i na południu kraju (do -5 st. C).

Prognozowane na ten dzień sumy opadów najwyższe są w woj. opolskim (1,1 mm).

Według tej prognozy śnieg spadnie w województwach:

pomorskim,

warmińsko-mazurskim,

podlaskim,

lubuskim,

wielkopolskim,

kujawsko-pomorskim,

łódzkim,

mazowieckim,

lubelskim,

małopolskim.

W czwartek 25 grudnia opady śniegu prognozuje się tylko w woj. mazowieckim. W całym kraju temperatura wyniesie od -2 st. C na Pomorzu do -7 st. C na południu - wynika z danych IMGW.

Z kolei w piątek 26 grudnia przewidywane są opady śniegu w woj. zachodniopomorskim, deszczu - w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim oraz deszczu ze śniegiem w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Temperatura tego dnia wyniesie od 5 st. C na Pomorzu do -1 lub -2 st. C na przeważającym obszarze kraju.