Przed gęstą mgłą ograniczającą widzialność nawet do 100 metrów ostrzega w piątek Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy informują, że mgła będzie utrzymywała się w piątek wieczorem, w nocy z piątku na sobotę oraz w sobotni poranek od Podkarpacia przez m.in. Małopolskę, Opolszczyznę, Śląsk, Dolny Śląsk, część Wielkopolski aż do województwa lubuskiego. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

/ Shutterstock

Uwaga kierowcy: Mgliście i ślisko

IMGW wydał żółte alerty ostrzegające przed gęstą mgłą. Może ona ograniczać widoczność od 300 do nawet 100 metrów. Kierowcy będący w trasie wieczorem, w nocy oraz w sobotę rano powinni zdecydowanie zdjąć nogę z gazu. Osadzająca się mgła może spowodować szadź, a więc drogi będą śliskie. Ostrzeżenia meteorologiczne przed mgłą w większości rejonów występują od godz. 18 w piątek do ok. godz. 9 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW, 12, 13 grudnia 2025: Gęsta mgła / Materiały prasowe

W piątkowy wieczór na południowym zachodzie i południu zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju na ogół duże i miejscami słabe opady deszczu, wysoko w Bieszczadach także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna to od 6 do 10 st. C, a lokalnie na południu do około 12 st. C. Chłodniej miejscami będzie w rejonach podgórskich, od 4 do 5 st. C.

W nocy na zachodzie i południu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na obszarach występowania mgieł - całkowite. Na północy i wschodzie miejscami wystąpią opady deszczu, na Suwalszczyźnie również deszczu ze śniegiem. Na zachodzie, południu i miejscami w centrum mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, lokalnie też marznące i osadzające szadź. Temperatura minimalna na południu i zachodzie od -2 do 0 st. C, na pozostałym obszarze od 0 st. C. lokalnie na północnym wschodzie i 1 st. C na Pomorzu do 5 st. C miejscami w centrum oraz na wschodzie i 6 st. C na Helu. Chłodniej będzie tylko w kotlinach górskich - od -4 st. C do -2 st. C.

W sobotę rozpogodzi się w centrum. Miejscami, głównie na północy, wystąpią słabe opady deszczu, jedynie na Suwalszczyźnie możliwy deszcz ze śniegiem. Przed południem na zachodzie i południu miejscami znów wystąpią silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 3 st. C na północnym wschodzie, od 5 do 7 st. C na przeważającym obszarze kraju do 8 st. C miejscami na południowym wschodzie. Wiatr na ogół słaby, tylko nad morzem umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.