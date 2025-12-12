Przed gęstą mgłą ograniczającą widzialność nawet do 100 metrów ostrzega w piątek Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy informują, że mgła będzie utrzymywała się w piątek wieczorem, w nocy z piątku na sobotę oraz w sobotni poranek od Podkarpacia przez m.in. Małopolskę, Opolszczyznę, Śląsk, Dolny Śląsk, część Wielkopolski aż do województwa lubuskiego. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
IMGW wydał żółte alerty ostrzegające przed gęstą mgłą. Może ona ograniczać widoczność od 300 do nawet 100 metrów. Kierowcy będący w trasie wieczorem, w nocy oraz w sobotę rano powinni zdecydowanie zdjąć nogę z gazu. Osadzająca się mgła może spowodować szadź, a więc drogi będą śliskie. Ostrzeżenia meteorologiczne przed mgłą w większości rejonów występują od godz. 18 w piątek do ok. godz. 9 w sobotę.
W piątkowy wieczór na południowym zachodzie i południu zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju na ogół duże i miejscami słabe opady deszczu, wysoko w Bieszczadach także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna to od 6 do 10 st. C, a lokalnie na południu do około 12 st. C. Chłodniej miejscami będzie w rejonach podgórskich, od 4 do 5 st. C.
W nocy na zachodzie i południu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na obszarach występowania mgieł - całkowite. Na północy i wschodzie miejscami wystąpią opady deszczu, na Suwalszczyźnie również deszczu ze śniegiem. Na zachodzie, południu i miejscami w centrum mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, lokalnie też marznące i osadzające szadź. Temperatura minimalna na południu i zachodzie od -2 do 0 st. C, na pozostałym obszarze od 0 st. C. lokalnie na północnym wschodzie i 1 st. C na Pomorzu do 5 st. C miejscami w centrum oraz na wschodzie i 6 st. C na Helu. Chłodniej będzie tylko w kotlinach górskich - od -4 st. C do -2 st. C.
W sobotę rozpogodzi się w centrum. Miejscami, głównie na północy, wystąpią słabe opady deszczu, jedynie na Suwalszczyźnie możliwy deszcz ze śniegiem. Przed południem na zachodzie i południu miejscami znów wystąpią silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 3 st. C na północnym wschodzie, od 5 do 7 st. C na przeważającym obszarze kraju do 8 st. C miejscami na południowym wschodzie. Wiatr na ogół słaby, tylko nad morzem umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.