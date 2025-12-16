Od wtorkowego wieczoru do środowego poranka obowiązują ostrzeżenia przed gęstą mgłą - od Suwałk po Zieloną Górę. Jak zapowiada synoptyk IMGW Tomasz Siemieniuk, już w środę nastąpi ocieplenie, lokalnie temperatura może sięgnąć nawet do 11 st. C.

Pogoda we wtorek

We wtorek, 16 grudnia, na Mazowszu i w Małopolsce mgły ograniczają widzialność do około 200-300 m. Lokalnie są one marznące.

Wieczorem temperatura w strefie mgieł, zwłaszcza w Małopolsce, będzie wynosiła około minus 2 st. C, a na Wybrzeżu do 6 st. C. Na Mazowszu, Kujawach, Suwalszczyźnie i Podlasiu będzie około 2 st. C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków południowych.

Noc pełna mgieł

W nocy w wtorku na środę będą dominować mgły, miejscami marznące. Będą się one formowały na Suwalszczyźnie, Mazurach, Warmii, Kaszubach, w Wielkopolsce, w Małopolsce i woj. świętokrzyskim. Temperatura wyniesie od minus 4 st. C do maksymalnie 2 st. C. Wiatr na ogół słaby, z przewagą kierunków południowych.

Ostrzeżenia przed mgłą dla połowy Polski

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla województw:

  • kujawsko-pomorskiego,
  • lubuskiego,
  • znacznej części pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • wielkopolskiego,
  • północnej części woj. podlaskiego,
  • mazowieckiego
  • południa woj. zachodniopomorskiego.

Gęste zamglenia pojawią się także w woj. małopolskim, w okolicach Krakowa. 

Na tych terenach prognozuje się gęste mgły, widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą być marznące.

Ostrzeżenia te będą obowiązywać od wtorku od godz. 16.00 do środy do godz. 9.00.

