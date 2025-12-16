Od wtorkowego wieczoru do środowego poranka obowiązują ostrzeżenia przed gęstą mgłą - od Suwałk po Zieloną Górę. Jak zapowiada synoptyk IMGW Tomasz Siemieniuk, już w środę nastąpi ocieplenie, lokalnie temperatura może sięgnąć nawet do 11 st. C.

Mgła / Shutterstock

Pogoda we wtorek

We wtorek, 16 grudnia, na Mazowszu i w Małopolsce mgły ograniczają widzialność do około 200-300 m. Lokalnie są one marznące.

Wieczorem temperatura w strefie mgieł, zwłaszcza w Małopolsce, będzie wynosiła około minus 2 st. C, a na Wybrzeżu do 6 st. C. Na Mazowszu, Kujawach, Suwalszczyźnie i Podlasiu będzie około 2 st. C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków południowych.

Noc pełna mgieł

W nocy w wtorku na środę będą dominować mgły, miejscami marznące. Będą się one formowały na Suwalszczyźnie, Mazurach, Warmii, Kaszubach, w Wielkopolsce, w Małopolsce i woj. świętokrzyskim. Temperatura wyniesie od minus 4 st. C do maksymalnie 2 st. C. Wiatr na ogół słaby, z przewagą kierunków południowych.

Ostrzeżenia przed mgłą dla połowy Polski

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla województw:

kujawsko-pomorskiego,

lubuskiego,

znacznej części pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

wielkopolskiego,

północnej części woj. podlaskiego,

mazowieckiego

południa woj. zachodniopomorskiego.

Gęste zamglenia pojawią się także w woj. małopolskim, w okolicach Krakowa.