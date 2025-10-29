Australijska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło w miniony weekend na Jaszczurzej Wyspie w stanie Queensland. Media donoszą, że 80-letnia pasażerka rejsu wycieczkowego została pozostawiona na wyspie. Po rozpoczęciu akcji poszukiwawczej okazało się, że kobieta nie żyje.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

80-letnia pasażerka rejsu wycieczkowego zmarła na Jaszczurzej Wyspie w stanie Queensland.

Kobieta nie wróciła na statek po pieszej wycieczce, a jej nieobecność zauważono dopiero kilka godzin po odpłynięciu jednostki.

Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się z opóźnieniem.

Ciało kobiety odnaleziono następnego dnia rano podczas poszukiwań z udziałem śmigłowca.

Australijska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego oraz policja prowadzą dochodzenie w sprawie okoliczności tragedii.

Załoga statku ma zostać przesłuchana.

Australijskie służby prowadzą dochodzenie dotyczące tego, co dokładnie stało się z 80-latką. Miejscowa agencja zajmująca się bezpieczeństwem morskim zamierza przesłuchać załogę statku, na którego pokładzie podróżowała kobieta.

Akcja poszukiwawcza rozpoczęta z opóźnieniem

Turystka po zacumowaniu u wybrzeży Jaszczurzej Wyspy wzięła udział w pieszej wycieczce. Nigdy jednak nie wróciła na statek, który opuścił wyspę około godziny 18:00. Brak 80-latki zauważono dopiero kilka godzin później. Służby ratunkowe zostały wezwane na pomoc około północy.

Rob Siganto, mężczyzna, który w weekend przebywał na wyspie, powiedział australijskiej stacji telewizyjnej ABC, że w sobotę wieczorem widział odpływający statek Coral Adventurer. Około 23:30 lub północy na wyspę przyleciał śmigłowiec i rozpoczął poszukiwania kobiety.

Słyszeliśmy rozmowę w radiu. Szukali kogoś. Ostatnio widziano tę osobę w drodze na wzgórze - relacjonował. Dodał, że śmigłowiec zgłosił, iż załoga nic nie znalazła, zabrakło paliwa i konieczny był powrót do bazy.

W nocy statek wrócił w okolice wyspy. Na brzeg wysłano siedmioosobową załogę z latarkami. Szukali do około 3:00 rano, potem poszukiwania zostały przerwane do świtu, kiedy śmigłowiec miał wrócić - podkreślała Traci Ayris, która żeglowała w okolicach wyspy.

Śmigłowiec pojawił się nad wyspą około 9:30 rano i "od razu" znalazł ciało kobiety. Wiedzieliśmy, że nie żyje, ponieważ natychmiast odwołano poszukiwania. Nikt nie podszedł do miejsca, nad którym krążył helikopter, aż do późniejszego przybycia policji - powiedziała.

Dochodzenie w sprawie tragedii

Przedstawiciele firmy zarządzającej statkiem poinformowali, że są głęboko poruszeni sytuacją i ściśle współpracują z odpowiednimi służbami. "Chociaż dochodzenie w sprawie tego zdarzenia trwa, jesteśmy głęboko zasmuceni, że do tego doszło, i oferujemy pełne wsparcie rodzinie kobiety" - przekazał w oświadczeniu Mark Fifield, szef firmy Coral Expeditions.

Australijska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (AMSA) potwierdziła, że jej przedstawiciele będą obecni na statku po jego przybyciu do Darwin, by kontynuować dochodzenie. " AMSA obecnie współpracuje i koordynuje działania z innymi odpowiednimi agencjami w tej sprawie" - poinformowała agencja. Podkreślono, że bezpieczeństwo pasażerów i załogi na statkach komercyjnych traktowane jest priorytetowo.

W sprawę zaangażowana jest również policja, która pomaga w prowadzeniu dochodzenia. Służby podkreślają jednak, że śmierć kobiety jest traktowana jako "nagła i niebudząca podejrzeń".

Władze regionu wyraziły współczucie rodzinie zmarłej. "W związku z trwającym dochodzeniem oczekujemy na dalsze szczegóły" - przekazała organizacja Tourism Tropical North Queensland.

Jaszczurza Wyspa chętnie odwiedzana przez turystów

Jaszczurza Wyspa (Lizard Island) to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na Wielkiej Rafie Koralowej, które przyciąga unikalną przyrodą i historią. Wyspa słynie z obecności goanów - dużych jaszczurek osiągających nawet 1,5 metra długości, które są jej charakterystycznymi mieszkańcami. Turyści odwiedzają to miejsce, by podziwiać bogactwo fauny i flory, a także niezwykłe krajobrazy - od granitowych wzgórz porośniętych wysokimi trawami, przez doliny z akacjami, po malownicze plaże.

Jaszczurza Wyspa jest również popularna wśród miłośników nurkowania i snorkelingu, ponieważ otaczające ją rafy koralowe należą do najpiękniejszych i najbardziej różnorodnych na świecie. Dodatkową atrakcją jest szlak prowadzący na najwyższe wzniesienie wyspy, z którego kapitan James Cook obserwował okolicę w XVIII wieku. Wyspa jest częścią parku narodowego i Obszaru Światowego Dziedzictwa UNESCO.