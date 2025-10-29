To jednak nie wiatr, a woda była największym zagrożeniem towarzyszącym Melissie. Już na kilka dni przed uderzeniem w Jamajkę amerykańscy meteorolodzy ostrzegali, że na wyspie spadnie ponad 750 mm deszczu (750 litrów wody na metr kwadratowy), a miejscami nawet 1000 mm. Tak intensywne opady zwykle prowadzą nie tylko do rozległych, niszczycielskich i śmiercionośnych powodzi, ale też osuwisk. Ponadto Melissa przyniosła ze sobą wysoki przypływ sztormowy, który gdzieniegdzie miał wysokość 4 metrów.

Te zjawiska - siłą rzeczy - w najbardziej dotkniętych kataklizmem regionach doprowadziły do poważnych, jak nie katastrofalnych zniszczeń. Pełen zakres szkód poznamy zapewne za kilka dni, bo nie dość, że na Jamajce dopiero zaczął się dzień (różnica czasu między tą karaibską wyspą a Polską wynosi sześć godzin), to z wieloma społecznościami utracono kontakt ze względu na przerwy w dostawie prądu, a co za tym idzie - w dostępie do internetu. Lokalne media donosiły też o nieprzejezdnych drogach.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niszczycielska siła huraganu Melissa. "Co najmniej 15 ofiar. Część wyspy jest kompletnie zniszczona"

Ogromne zniszczenia na Jamajce

Niemniej jednak władze stwierdziły, że Melissa spowodowała ogromne zniszczenia w całym kraju. Premier Jamajki Andrew Holness ogłosił wprowadzenie na wyspie stanu klęski żywiołowej, co - zdaniem telewizji CNN - pozwoli na blokowanie prób zawyżania cen podstawowych produktów żywnościowych i wody.

Po przejściu huraganu wiele miejscowości znalazło się pod wodą, przy czym wydaje się, że najbardziej ucierpiał region Saint Elizabeth na południowym zachodzie wyspy. Desmond McKenzie z krajowej agencji zarządzania kryzysowego oświadczył, cytowany przez agencję AFP, że trwają prace nad przywróceniem dostaw prądu; priorytetowo mają być traktowane szpitale, stacje pomp i oczyszczalnie ścieków.