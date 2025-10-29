Jamajka liże rany po uderzeniu Melissy, potężnego huraganu 5. kategorii w skali Saffira-Simpsona. Choć pełen zakres szkód nie jest jeszcze znany, bo z wieloma społecznościami utracono kontakt ze względu na przerwy w dostępie do internetu, to władze informują, że żywioł spowodował ogromne zniszczenia na całej wyspie. W kraju wprowadzono stan klęski żywiołowej.
- Melissa jako huragan 5. kategorii w skali Saffira-Simpsona uderzyła we wtorek w Jamajkę, generując wiatr ciągły o prędkości 295 km/h i porywy dochodzące do 360 km/h.
- Pełen zakres szkód poznamy za kilka dni, bowiem z wieloma społecznościami - ze względu na przerwy w dostawie prądu i dostępu do internetu - utracono kontakt.
- Niemniej jednak władze stwierdziły, że Melissa spowodowała ogromne zniszczenia w całym kraju. Premier Jamajki Andrew Holness ogłosił wprowadzenie na wyspie stanu klęski żywiołowej.
Huragan 5. kategorii w skali Saffira-Simpsona Melissa, jeden z najsilniejszych w historii obserwacji na Atlantyku, uderzył w południowo-zachodnią część Jamajki we wtorek ok. godz. 18:00 czasu polskiego. Z informacji amerykańskiej agencji National Hurricane Center, monitorującej cyklony tropikalne m.in. na Atlantyku, wynika, że w momencie wejścia nad jamajski ląd żywioł generował wiatr ciągły o prędkości 295 km/h, którego porywy dochodziły do 360 km/h. Na wyżej położonych terenach wiatr mógł być jeszcze silniejszy.