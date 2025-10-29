Jamajka liże rany po uderzeniu Melissy, potężnego huraganu 5. kategorii w skali Saffira-Simpsona. Choć pełen zakres szkód nie jest jeszcze znany, bo z wieloma społecznościami utracono kontakt ze względu na przerwy w dostępie do internetu, to władze informują, że żywioł spowodował ogromne zniszczenia na całej wyspie. W kraju wprowadzono stan klęski żywiołowej.

Huragan 5. kategorii w skali Saffira-Simpsona Melissa, jeden z najsilniejszych w historii obserwacji na Atlantyku, uderzył w południowo-zachodnią część Jamajki we wtorek ok. godz. 18:00 czasu polskiego. Z informacji amerykańskiej agencji National Hurricane Center, monitorującej cyklony tropikalne m.in. na Atlantyku, wynika, że w momencie wejścia nad jamajski ląd żywioł generował wiatr ciągły o prędkości 295 km/h, którego porywy dochodziły do 360 km/h. Na wyżej położonych terenach wiatr mógł być jeszcze silniejszy.

To jednak nie wiatr, a woda była największym zagrożeniem towarzyszącym Melissie. Już na kilka dni przed uderzeniem w Jamajkę amerykańscy meteorolodzy ostrzegali, że na wyspie spadnie ponad 750 mm deszczu (750 litrów wody na metr kwadratowy), a miejscami nawet 1000 mm. Tak intensywne opady zwykle prowadzą nie tylko do rozległych, niszczycielskich i śmiercionośnych powodzi, ale też osuwisk. Ponadto Melissa przyniosła ze sobą wysoki przypływ sztormowy, który gdzieniegdzie miał wysokość 4 metrów.

Te zjawiska - siłą rzeczy - w najbardziej dotkniętych kataklizmem regionach doprowadziły do poważnych, jak nie katastrofalnych zniszczeń. Pełen zakres szkód poznamy zapewne za kilka dni, bo nie dość, że na Jamajce dopiero zaczął się dzień (różnica czasu między tą karaibską wyspą a Polską wynosi sześć godzin), to z wieloma społecznościami utracono kontakt ze względu na przerwy w dostawie prądu, a co za tym idzie - w dostępie do internetu. Lokalne media donosiły też o nieprzejezdnych drogach.

Ogromne zniszczenia na Jamajce

Niemniej jednak władze stwierdziły, że Melissa spowodowała ogromne zniszczenia w całym kraju. Premier Jamajki Andrew Holness ogłosił wprowadzenie na wyspie stanu klęski żywiołowej, co - zdaniem telewizji CNN - pozwoli na blokowanie prób zawyżania cen podstawowych produktów żywnościowych i wody.

Po przejściu huraganu wiele miejscowości znalazło się pod wodą, przy czym wydaje się, że najbardziej ucierpiał region Saint Elizabeth na południowym zachodzie wyspy. Desmond McKenzie z krajowej agencji zarządzania kryzysowego oświadczył, cytowany przez agencję AFP, że trwają prace nad przywróceniem dostaw prądu; priorytetowo mają być traktowane szpitale, stacje pomp i oczyszczalnie ścieków.

Furia żywiołu skupiła się na zachodniej i centralnej części wyspy, a w mniejszym stopniu - na wschodnim krańcu. To właśnie tam - jak stwierdził szef jamajskiego rządu - służby ratunkowe powinny "natychmiast rozpocząć proces usuwania skutków katastrofy". Na wschodzie kraju zasilanie i łączność telekomunikacyjna powinny zostać przywrócone jeszcze dziś, natomiast w pozostałej części wyspy naprawy potrwają dłużej ze względu na większe zniszczenia.

Oczywiście ulewne opady deszczu doprowadziły do wystąpienia rzek z brzegów, do czego doszło np. we wspomnianym regionie Saint Elizabeth, gdzie wylała rzeka Rio Cobre. Ponadto ekstremalnie silny wiatr zrywał dachy z domów; niektóre pod jego wpływem uległy zawaleniu, jak np. popularny w rejonie Treasure Beach hotel Jake's Hotel, którego - jak przekazał serwis REVO News z siedzibą w Kingston, stolicy kraju - jedna część została całkowicie zniszczona. Samo Kingston ucierpiało w mniejszym stopniu, na co wpływ miał fakt, że leży w południowo-wschodniej części wyspy. Władze przekazały ponadto, że cztery większe szpitale na wyspie doznały "znaczących szkód".

Służby wezwały mieszkańców dotkniętych kataklizmem regionów do... chronienia się przed krokodylami. Powódź może zmusić gady do opuszczenia naturalnych siedlisk w poszukiwaniu suchego lądu. Należy zatem unikać zalanych obszarów, a dzieci i zwierzęta domowe powinno się trzymać z dala od zbiorników wodnych.

Najważniejsza informacja jest taka, że dotychczas nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych po uderzeniu huraganu w ląd. Na Jamajce co prawda zginęły trzy osoby, ale jeszcze przed tym, jak żywioł dotarł do kraju. Jak dotąd Melissa odpowiada za 15 zgonów - 4 na Dominikanie, 5 na Haiti, 3 w Panamie i właśnie 3 na Jamajce.

Melissa nad Kubą

Po odejściu znad Jamajki, w nocy z wtorku na środę czasu polskiego, Melissa skierowała się w stronę Kuby, w którą uderzyła dziś tuż po godz. 8:00 czasu polskiego. Stało się to nieopodal miejscowości Chivirico w prowincji Santiago de Cuba. W momencie uderzenia w kubański ląd Melissa generowała wiatr ciągły o prędkości 195 km/h, którego porywy dochodziły do 240 km/h. Ciśnienie w oku wynosiło 952 hPa.

Melissa przemieszcza się na północy wschód i po południu powinna już opuścić terytorium Kuby, kierując się w stronę Bahamów. Dobra informacja jest taka, że huragan - ze względu na interakcję z lądem, co zaburza jego strukturę - słabnie i w pewnym momencie, być może już po odejściu od Bahamów, przestanie być huraganem.

Z Kuby - podobnie jak z Jamajki - na razie nie ma zbyt wielu informacji. W mediach społecznościowych pojawiły się jednak nagrania przedstawiające lokalne powodzie błyskawiczne, co jest w sumie logiczne, biorąc pod uwagę opady, jakie Melissa generuje. W prowincji Santiago de Cuba odnotowano ponadto poryw wiatru o prędkości ponad 180 km/h, co świadczy o tym, że Melissa nadal jest bardzo silnym i niebezpiecznym huraganem.

