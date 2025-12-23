Świąteczny czas przyniesie w całej Polsce duże ochłodzenie. W nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść nawet do minus 11 stopni. A co ze śniegiem? Zobaczą go tylko nieliczni.

Święta przyniosą nam mroźną pogodę / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Wigilię śnieg pojawi się głównie na południu kraju, zwłaszcza w obszarach podgórskich.

W środę, 24 grudnia, w całej Polsce temperatura będzie ujemna - od -7°C na wschodzie do 0°C na zachodzie i północy.

Temperatury w święta pozostaną niskie: od -5°C rano do 2°C w dzień, dodatnie wartości tylko nad Zatoką Gdańską.

Noc z czwartku na piątek przyniesie spadki temperatury do nawet -11°C.

We wtorek i w nocy z wtorku na środę temperatura będzie spadać. Prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Mogą one powodować zamarznięcia dróg. W dzień przed świętami i noc wtorku na środę miejscami może być ślisko - zaznaczyła synoptyczka IMGW Dorota Pacocha.

Od Wigilii mróz

W środę, 24 grudnia, prognozowane jest ochłodzenie. W całej Polsce temperatura będzie ujemna, od minus 7 st. C na wschodzie, do 0 st. C. na zachodzie i w północnej części kraju.

Na południu w Wigilię zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na tym obszarze pojawią się również opady śniegu. Krajobraz może zrobić się biały - poinformowała synoptyczka. Na północy spodziewane jest słońce.

W czwartek, 25 grudnia, w całej Polsce będzie bezchmurnie z wyjątkiem górskich krańców kraju, gdzie zachmurzenie będzie umiarkowane. Na tym obszarze można spodziewać się śniegu. Temperatury wciąż będą niskie, od minus 5 st. C. o poranku do 2 st. C. w dzień. Dodatnie temperatury wystąpią tylko w okolicach Zatoki Gdańskiej, do 2 st. C.