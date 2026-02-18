​Główny Inspektorat Sanitarny wydał dwa ostrzeżenia dotyczące orzechów włoskich odrębnych marek. W produktach stwierdzono przekroczony najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości pestycydu - tetrametryny. Stosowanie środków ochrony roślin, które zawierają w składzie tę substancję jest nielegalne na terenie Unii Europejskiej - przypomniał GIS. Nie należy spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów.

Jakie produkty GIS wskazał w komunikacie?

Orzechy włoskie łuskane BAKADELIO, 100 g:

numer partii: P-5873/01;

najlepiej spożyć przed końcem: 06.2027;

producent: ROS-SWEET Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 37-100 Łańcut.

Orzechy włoskie łuskane BAKADELIO, 100 g / Główny Inspektorat Sanitarny / Główny Inspektorat Sanitarny

Firma ROS-SWEET "ustaliła szczegółową listę dystrybucyjną swoich kontrahentów, tj. CD Eurocash, a także listę sporządziła listę sprzedaży bezpośredniej (na paragon) do odbiorców indywidualnych". Poinformowano też odbiorców o wykryciu pestycydu i zwrócono się z prośbą o zwrot produktów objętych komunikatem.

Orzechy włoskie łuskane Bakaliowy Targ, 200 g:

numer partii: P-5660/02;

najlepiej spożyć przed końcem: 04.2027;

wyprodukowano dla: Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.

Orzechy włoskie łuskane Bakaliowy Targ, 200 g / Główny Inspektorat Sanitarny

DINO Polska S.A. "uruchomiła wewnętrzną procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu ze sklepów sieci DINO Polska S.A. oraz poinformowała swoich klientów komunikatem umieszczonym w witrynie marketów o możliwości zwrotu produktu pn. 'Orzechy włoskie łuskane 200 g Bakaliowy Targ'".

Pestycyd zabroniony w UE

We wskazanych przez GIS partiach orzechów wykryto pozostałości pestycydu - tetrametryny - które przekroczyły najwyższy dopuszczalny poziom. Stosowanie środków ochrony roślin, które zawierają w składzie tę substancję jest nielegalne na terenie Unii Europejskiej, przypomniał GIS.

Orzechów z partii wskazanych w komunikacie nie należy spożywać.