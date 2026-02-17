Dziewięć województw zostało objętych ostrzeżeniami I stopnia przed oblodzeniem. IMGW wydał także alerty przed intensywnymi opadami śniegu dla Dolnego Śląska i Śląska.

  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla 9 województw.
  • Alerty dotyczą województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.
  • Prognozowane jest zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.
Ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem, które obejmą obszar województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego oraz części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Alerty obowiązywać będą od wtorku od godz. 20, do środy do godz. 6.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie

Temperatura minimalna przy gruncie na tym obszarze wyniesie od minus 3 st. C do minus 1 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Intensywnie sypnie śniegiem

Instytut poinformował także o ostrzeżeniach I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na obszar części woj. dolnośląskiego i śląskiego. Alerty obowiązywać będą na Dolnym Śląsku od wtorku od godz. 22, do środy do godz. 10, a na Śląsku od północy do południa w środę.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prognoza pogody

W nocy z wtorku na środę będzie pochmurno, z opadami śniegu na południowym zachodzie. Największy przyrost pokrywy śnieżnej w Karkonoszach, gdzie spadnie do 10 cm śniegu. Na Pomorzu prognozowane są mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od minus 12 st. C w Suwałkach, minus 3 st. C w centrum, do 0 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, przeważnie z kierunków południowych.

Na południu i na południowym zachodzie Polski w nocy wystąpi oblodzenie. 

W środę ponownie pochmurno w całym kraju, ze śniegiem na południowym zachodzie. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 7 cm, w Sudetach około 5 cm. Termometry wskażą od minus 5 st. C na północnym wschodzie, około 0 st. C w centrum, do 2 st. C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z przewagą kierunków południowych, a na zachodzie przeważnie północno-zachodni. Miejscami na południu porywisty.

Następnej nocy zachmurzenie duże, z licznymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Opady śniegu wystąpią na wschodzie, na południu i nad morzem. Przyrost pokrywy śnieżnej do 2-3 cm. Temperatura minimalna przyjmie wartości od minus 12 st. C na północy, minus 8 st. C w centrum, do minus 4 st. C na południu.

