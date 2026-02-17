Dziewięć województw zostało objętych ostrzeżeniami I stopnia przed oblodzeniem. IMGW wydał także alerty przed intensywnymi opadami śniegu dla Dolnego Śląska i Śląska.
IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem, które obejmą obszar województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego oraz części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Alerty obowiązywać będą od wtorku od godz. 20, do środy do godz. 6.
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie.
Temperatura minimalna przy gruncie na tym obszarze wyniesie od minus 3 st. C do minus 1 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.