Intensywnie sypnie śniegiem

Instytut poinformował także o ostrzeżeniach I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na obszar części woj. dolnośląskiego i śląskiego. Alerty obowiązywać będą na Dolnym Śląsku od wtorku od godz. 22, do środy do godz. 10, a na Śląsku od północy do południa w środę.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prognoza pogody

W nocy z wtorku na środę będzie pochmurno, z opadami śniegu na południowym zachodzie. Największy przyrost pokrywy śnieżnej w Karkonoszach, gdzie spadnie do 10 cm śniegu. Na Pomorzu prognozowane są mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od minus 12 st. C w Suwałkach, minus 3 st. C w centrum, do 0 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, przeważnie z kierunków południowych.

Na południu i na południowym zachodzie Polski w nocy wystąpi oblodzenie.

W środę ponownie pochmurno w całym kraju, ze śniegiem na południowym zachodzie. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 7 cm, w Sudetach około 5 cm. Termometry wskażą od minus 5 st. C na północnym wschodzie, około 0 st. C w centrum, do 2 st. C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z przewagą kierunków południowych, a na zachodzie przeważnie północno-zachodni. Miejscami na południu porywisty.

Następnej nocy zachmurzenie duże, z licznymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Opady śniegu wystąpią na wschodzie, na południu i nad morzem. Przyrost pokrywy śnieżnej do 2-3 cm. Temperatura minimalna przyjmie wartości od minus 12 st. C na północy, minus 8 st. C w centrum, do minus 4 st. C na południu.