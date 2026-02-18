​Karambol na Moście Grota-Roweckiego w Warszawie. Zderzyło się tam pięć samochodów osobowych - informuje reporter RMF FM Michał Krasoń. Oznacza to duże utrudnienia dla kierowców podróżujących trasą S8 w kierunku Poznania. Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pięć osobówek zderzyło się na Moście Grota-Roweckiego w stolicy. Cała jezdnia główna w kierunku Poznania została zablokowana. Przejechać można tylko jednym pasem tak zwanej jezdni rozprowadzającej - informuje dziennikarz RMF FM Michał Krasoń. Duży korek - na kilka kilometrów - ustawił się przed mostem.

Z utrudnieniami muszą liczyć się też kierowcy podróżujący w kierunku Białegostoku. Po innej kolizji zablokowany jest lewy pas jezdni.

Na szczęście w wyniku tych zdarzeń nikt nie został ranny.

Służby przypominają o zachowaniu rozwagi i szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy na jezdni jest ślisko, a zmrok zapada szybciej. Bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich.