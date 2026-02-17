W Osławie Dąbrowej na Kaszubach doszło do tragicznego wypadku. W poniedziałek wieczorem, na terenie jednego z gospodarstw, 56-letni mężczyzna został przygnieciony przez balot siana w stodole. Mimo natychmiastowej reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Do tragicznego zdarzenia doszło w godzinach wieczornych w poniedziałek. 56-letni mężczyzna w Osławie Dąbrowej na Kaszubach wykonywał prace w stodole, kiedy nagle spadł na niego ciężki balot siana.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Reanimacja nie przyniosła skutku

Pomimo szybkiej reakcji i podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon 56-latka.

Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności wypadku.











