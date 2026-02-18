Zasilanie zaczęło wracać do stolicy Paragwaju - Asuncion, po tym jak niektóre kluczowe linie przesyłowe zostały odłączone, co spowodowało przerwy w dostawie prądu w dużej części kraju Ameryki Południowej - poinformowała w środę wieczorem agencja Reutera.

Na sporym obszarze Paragwaju odnotowano przerwy w dostawie prądu / Shutterstock

Duży obszar Paragwaju został dotknięty poważną awarią prądu.

Operator systemu energetycznego informuje, że wyłączone z eksploatacji zostały linie przesyłowe wychodzące z zapory Itaipú.

Więcej o samej zaporze przeczytasz w poniższym artykule.

Po więcej informacji z Polski i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl . Bądź na bieżąco!

Reuters podkreśla - powołując się na państwową firmę energetyczną ANDE - że jedna z linii przesyłowych została ponownie uruchomiona i normalizuje dystrybucję energii w Asuncion, jak również całym obszarze metropolitalnym.

"Technicy nadal wykonują prace niezbędne do przywrócenia usług w całym kraju" - poinformowała firma ANDE w opublikowanym oświadczeniu.

Do przerw w dostawie prądu w Paragwaju doszło w środę po godz. 15:00 czasu lokalnego, czyli po godz. 19:00 czasu polskiego. Paragwajski operator systemu energetycznego, informował wcześniej, że "linie przesyłowe o napięciu 220 kV i 500 kV, wychodzące z zapory Itaipú i zasilające krajowy system elektroenergetyczny, zostały wyłączone z eksploatacji".

Instytucja podawała wówczas, że problem dotknął znaczną część kraju, przede wszystkim obszar metropolitarny Asunción - stolicy kraju. Prądu nie było też w północnej i wschodniej części Paragwaju. "Trwa przywracanie działania linii przesyłowych. Pracownicy techniczni badają przyczynę awarii" - zaznaczono w komunikacie.

Zapora Itaipú - jedna z największych elektrowni wodnych na świecie

Zapora Itaipú to monumentalna budowla hydrotechniczna, która od lat budzi podziw na całym świecie. Położona na rzece Parana, na granicy Brazylii i Paragwaju, jest symbolem współpracy tych dwóch krajów oraz jednym z największych źródeł energii odnawialnej na świecie.

Budowa zapory rozpoczęła się w 1975 roku i była jednym z największych przedsięwzięć inżynieryjnych XX wieku. W pracach uczestniczyło ponad 40 tysięcy osób, a realizacja projektu wymagała ogromnych nakładów finansowych i logistycznych. W 1984 roku zapora została oficjalnie oddana do użytku.

Zapora Itaipú / Shutterstock

Itaipú to nie tylko imponująca konstrukcja, ale przede wszystkim potężna elektrownia wodna. Jej moc zainstalowana wynosi aż 14 000 megawatów, co przez wiele lat czyniło ją największą tego typu elektrownią na świecie. W rekordowym roku 2016 Itaipú wyprodukowała ponad 103 terawatogodziny energii elektrycznej, ustanawiając światowy rekord w tej kategorii.

Znaczenie zapory dla regionu jest ogromne. Dostarcza ona około 15 proc. energii elektrycznej zużywanej w Brazylii oraz aż 90 proc. energii wykorzystywanej w Paragwaju. Dzięki temu oba kraje mogą korzystać z taniej i ekologicznej energii, co ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju gospodarczego.