​Piłkarze Bodoe/Glimt sprawili kolejną sensację w Lidze Mistrzów pokonując w środę na swojej ziemi włoski Inter Mediolan w pierwszym meczu barażowym o awans do 1/8 finału aż 3:1. W ekipie gości od 76. minuty wystąpił Piotr Zieliński. Blisko najlepszej "szesnastki" Champions Leauge są także Newcastle United i Bayer Leverkusen.

Inter Mediolan przegrał z norweskim Bodo/Glimt aż 1:3 / MATS TORBERGSEN, THOMAS ANDERSEN / East News

Zdecydowany lider włoskiej ekstraklasy był faworytem w mroźnym Bodoe, ale gospodarze w tym sezonie Ligi Mistrzów potrafili już kilka razy pokonać wielkie firmy. W dwóch ostatnich meczach fazy ligowej piłkarze Bodoe/Glimt pokonali kolejno Manchesterem City 3:1 i Atletico Madryt 2:1.

Inter rozbity w mroźnej Norwegii

Tym razem o sile i determinacji tego zespołu, choć norweska ekstraklasa rusza dopiero w marcu, przekonał się Inter. Wprawdzie na gola Sondre Brunstada Feta w 20. minucie odpowiedział krótko potem Francesco Esposito, to w drugiej połowie - między 61. i 64. minutą - wygraną zapewnili gospodarzom Jens Petter Hauge i Kasper Hoegh. Zieliński wszedł na boisko niespełna kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry, ale on i koledzy nie byli w stanie odwrócić losów spotkania. Rewanż we Włoszech zapowiada się więc bardzo ciekawie.

Remis Atletico Madryt z Club Brugge

Club Brugge zremisował u siebie z Atletico Madryt 3:3, choć do przerwy przegrywał 0:2, a do 89. minuty 2:3. Wówczas Grek Christos Tzolis uratował remis belgijskiej drużynie. Początkowo jego gol nie został uznany z powodu spalonego, ale ostatecznie potwierdzono tę bramkę po analizie VAR.

Z kolei niemiecki Bayer Leverkusen, dzięki dwóm trafieniom czeskiego napastnika Patrika Schicka w 60. i 63. minucie, pokonał na wyjeździe grecki Olympiakos Pireus 2:0.

Koncert gry Newcastle United. Mateusz Kochalski sześć razy wyciągał piłkę z siatki

W jeszcze lepszej sytuacji przed rewanżem, praktycznie komfortowej, jest Newcastle United. "Sroki" wygrały na wyjeździe z drużyną bramkarza Mateusza Kochalskiego - Karabachem Agdam 6:1, prowadząc już do przerwy w Baku 5:0. Cztery gole, wszystkie w pierwszej połowie, strzelił Anthony Gordon. Niespełna 25-letni piłkarz rozpoczął swój popis w trzeciej minucie. Chwilę później podwyższył niemiecki obrońca Malick Thiaw, a od 32. minuty do końca pierwszej części Kochalski wyciągał jeszcze trzy razy piłkę z siatki po trafieniach Gordona, w tym dwóch z rzutów karnych. Jeden został podyktowany po faulu polskiego golkipera.

Na początku drugiej połowy gola dla mistrzów Azerbejdżanu strzelił Elvin Cafargulijew, ale w 72. minucie, gdy Gordona nie było już na boisku (został zmieniony krótko wcześniej), wynik na 6:1 ustalił Jacob Murphy.

Blamaż Juventusu, udany rewanż Realu na Mourinho

We wtorek piłkarze Galatasaray Stambuł pokonali Juventus Turyn 5:2, Monaco uległo broniącemu trofeum Paris Saint-Germain 2:3, Benfica Lizbona przegrała z Realem Madryt 0:1 , a Borussia Dortmund wygrała z Atalantą Bergamo 2:0.

Spotkanie w Lizbonie odbiło się szerokim echem. Pomocnik "Królewskich" Vinicius Junior po zdobyciu bramki miał zostać znieważony na tle rasowym przez rywala Gianlucę Prestianniego, o czym poinformował sędziego. W efekcie spotkanie zostało przerwane na 11 minut. Dobrze spotkania z Realem Madryt tym razem nie będzie dobrze wspomniał portugalski szkoleniowiec Jose Mourinho, który został ukarany przez sędziów czerwoną kartką. Oznacza to, że Benfica w rewanżu na Santiago Bernabeu będzie musiało sobie radzić bez swojego trenera, a to sytuacji klubu z Portugalii z pewnością nie poprawia.

Lewandowski i Szczęsny czekają na rywala. Kto jeszcze jest pewny gry w 1/8 finału?

W 1/8 finału czeka już osiem najlepszych drużyn po fazie ligowej. Aż pięć z nich jest z Anglii: Arsenal Londyn, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea Londyn i Manchester City. Pozostałe to: Bayern Monachium, Sporting Lizbona oraz Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Rewanże tego etapu odbędą się 24-25 lutego, natomiast na 27 lutego zaplanowano losowanie par 1/8 finału. Wówczas zostanie ustalona drabinka fazy pucharowej. Wielki finał 30 maja w Budapeszcie.