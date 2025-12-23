Do sieci trafił pierwszy zwiastun "Odysei" - nowego filmu Christophera Nolana. Adaptacja słynnego dzieła Homera trafi do kin 17 lipca 2026 r. W obsadzie są m.in. Matta Damon, Toma Holland i Anne Hathaway.

Aktorzy na planie "Odysei" Nolana w Grecji / Stefanos Kyriazis/NurPhoto / East News

"Odyseja" opowiada historię Odyseusza powracającego do rodzinnej Itaki po wojnie trojańskiej. Długoletnia, pełna niebezpieczeństw tułaczka sprawia, że wkrótce jego królestwo może mieć nowego władcę. Wokół Penelopy ustawiają się kawalerowie chętni do wzięcia jej za żonę, mając przekonanie, że jej mąż i ich władca poległ w trakcie powrotu do domu.

Wideo youtube

Rolę Odysa Christopher Nolan powierzył Mattowi Damonowi. Tom Holland gra jego syna Telemacha, a Anne Hathaway żonę - Penelopę.

W obsadzie "Odysei" są także m.in. Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o oraz Charlize Theron.

Christopher Nolan / VALERIE MACON/AFP / East News

"Odyseja" jest pierwszym filmem w historii w całości nakręconym kamerami IMAX.