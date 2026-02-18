Wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego zapytamy w Porannej rozmowie w RMF FM m.in. o to, dlaczego Marcin Przydacz zastąpi prezydenta na posiedzeniu Rady Pokoju. Czy szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP otrzymał "materiał tezowo-informacyjny", o który prosił MSZ? Jak wygląda współpraca z kancelarią prezydenta?

Marcin Bosacki / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Jarosław Kaczyński sugeruje, że prezydent powinien zablokować unijny program SAFE. Przedstawiciele rządu zapowiadają, że jeśli Karol Nawrocki spełni oczekiwania prezesa PiS, to będą chcieli ominąć weto. Czy jest jeszcze szansa na wypracowanie kompromisu? Jak rząd chce obejść weto? Czy to nie doprowadzi do eskalacji konfliktu?

Wciąż trwa spór prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MSZ Radosławem Sikorskim o nominacje ambasadorskie. Czy jest szansa na zakończenie konfliktu i uzupełnienie wakatów? Jak wygląda przepływ informacji między Pałacem Prezydenckim a MSZ?

