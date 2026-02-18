Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał brytyjskiego premiera Keira Starmera do zaniechania przekazania wyspy Diego Garcia Mauritiusowi. Amerykański przywódca podkreślił strategiczne znaczenie bazy wojskowej na Oceanie Indyjskim, sugerując, że może być ona kluczowa w przypadku konfliktu z Iranem.

Donald Trump zaapelował do premiera Wielkiej Brytanii, by nie przekazywał Mauritiusowi wyspy Diego Garcia, na której znajduje się jedna z najważniejszych brytyjsko-amerykańskich baz wojskowych. Prezydent USA wyraził zaniepokojenie planowaną umową dzierżawy, która przewiduje 99-letni okres użytkowania bazy przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.

Trump podkreślił, że tak długoterminowe umowy nie są korzystne, a oddanie kontroli nad Diego Garcią może stanowić poważny błąd. W swoim wpisie na Truth Social określił roszczenia Mauritiusa jako "fikcyjne" i ostrzegł, że baza może być wkrótce potrzebna do ewentualnych działań militarnych przeciwko Iranowi.

Znaczenie bazy na Diego Garcii

Baza wojskowa na Diego Garcii jest jednym z kluczowych punktów na Oceanie Indyjskim, wykorzystywanym przez siły brytyjskie i amerykańskie. Trump zaznaczył, że utrata kontroli nad wyspą mogłaby zagrozić bezpieczeństwu nie tylko Wielkiej Brytanii, ale także jej sojuszników, w tym Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA stanowczo wezwał premiera Starmera do zachowania pełnej kontroli nad wyspą i niepodejmowania "kruchych" umów dzierżawy, które mogłyby osłabić pozycję Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej.

Zmienne stanowisko USA

Oświadczenie Trumpa jest kolejną zmianą w podejściu amerykańskiej administracji do sprawy przekazania archipelagu Czagos, którego częścią jest Diego Garcia. W ostatnich miesiącach stanowisko USA w tej kwestii było niejednoznaczne - od poparcia dla umowy z Mauritiusem, przez krytykę, aż po zastrzeżenie prawa do militarnego zabezpieczenia bazy.

We wtorek Departament Stanu USA oficjalnie poparł decyzję Wielkiej Brytanii o kontynuowaniu umowy z Mauritiusem, jednak dzień później prezydent Trump wyraził sprzeciw wobec przekazania wyspy.

W maju 2025 roku rząd Keira Starmera sfinalizował umowę o przekazaniu archipelagu Czagos Mauritiusowi, argumentując, że Wielka Brytania nie miałaby szans na wygranie sprawy przed międzynarodowym trybunałem. Wcześniej, w 2019 roku, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wydał niewiążące orzeczenie, w którym uznał, że Wielka Brytania powinna zwrócić wyspy Mauritiusowi.