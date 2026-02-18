Dramatyczne załamanie pogody w Alpach. Silne opady śniegu, metrowe zaspy i huraganowy wiatr doprowadziły do tego, że władze niektórych regionów Włoch i Szwajcarii zmuszone były do natychmiastowych ewakuacji turystów i mieszkańców kilku miejscowości. W związku z zagrożeniem lawinowym drogi dojazdowe do nich zostały zamknięte. Prognozy nie są optymistyczne - śniegu ma spaść jeszcze więcej.

Turystów ewakuują z Alp! Dramatyczna sytuacja na granicy Włoch i Szwajcarii / Foto: shutterstock/ Alberto Blisa/ Facebook /

Silne opady śniegu w Alpach pogorszyły warunki do poziomu krytycznego.

Służby meteorologiczne prognozują dalsze intensywne opady śniegu.

Władze apelują do turystów o opuszczenie regionu i zachowanie szczególnej ostrożności.

Intensywne opady śniegu paraliżują życie w północnych Włoszech i Szwajcarii. W niektórych miejscach zaspy sięgają nawet metra, a białego puchu wciąż przybywa. Służby meteorologiczne i ratunkowe są w pełnej gotowości, a ostrzeżenia dla mieszkańców i turystów wydawane są niemal co godzinę.

Ewakuacje w Piemont i Orsières - zamknięte drogi, zakaz wstępu

Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje we włoskim regionie Piemont. Burmistrzyni Bardonecchii, Chiara Rossetti, podpisała nadzwyczajne zarządzenie o natychmiastowej ewakuacji miejscowości Rochemolles. Wszystkie drogi zostały zamknięte dla ruchu kołowego i pieszego, a do miasteczka wprowadzono całkowity zakaz wstępu. 40 osób - zarówno mieszkańców, jak i zagranicznych turystów - musiało opuścić swoje domy i hotele.

W szwajcarskiej gminie Orsières sytuacja jest równie trudna. 50 osób ewakuowano z pensjonatów i hoteli po gwałtownym wzroście zagrożenia lawinowego.

Eksperci nie mają wątpliwości - sytuacja jest bardzo poważna. Meteorolog Andrea Vuolo z "Meteo Piemonte" nie ukrywa obaw:

Cytat Obszar budzący największe obawy to Gran Vallone, który wykazuje silne podobieństwa do warunków, które wywołały ostatnie duże zdarzenie lawinowe w tym rejonie w 2018 roku.

Wtedy lawina zablokowała główną drogę dojazdową do doliny, odcinając mieszkańców od świata na wiele dni. Dziś ryzyko powtórki tego scenariusza jest bardzo wysokie.

Nie tylko śnieg jest problemem. W regionie szaleją też silne wiatry, które miejscami osiągają prędkość niemal 190 kilometrów na godzinę! Stacja meteorologiczna Gran Vaudala w Ceresole Reale zarejestrowała prawdziwie huraganowe porywy, które dodatkowo przemieszczają masy śniegu i zwiększają zagrożenie lawinowe. Według agencji środowiskowej ARPA Piemont, taka sytuacja może potrwać jeszcze co najmniej 36 godzin.

Turyści opuszczają Alpy - władze apelują o ostrożność

Władze apelują do wszystkich turystów przebywających w Alpach o natychmiastowe opuszczenie najbardziej zagrożonych regionów. Zamknięte drogi, ewakuowane hotele i zakaz wstępu to nie tylko środki ostrożności, ale realna konieczność, by uniknąć tragedii.

Tylko w gminie Orsières spodziewane jest jeszcze do 70 centymetrów świeżego śniegu, a prognozy na kolejne dni nie przynoszą poprawy.