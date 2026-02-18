IMGW wydał w środę ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla południa Polski. Alert obowiązuje w 10 województwach do północy. Synoptycy przewidują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg oraz chodników.

Alerty przed oblodzeniem obowiązują do północy. / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla 10 województw, głównie dla południowych regionów kraju.

Meteorolodzy prognozują oblodzenie. Mokra nawierzchnia dróg oraz chodników będzie zamarzać po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 6 st. C do minus 2 st. C. Temperatura minimalna przy gruncie wyniesie od minus 7 st. C do minus 3 st. C.

W jakich godzinach obowiązują ostrzeżenia IMGW?

Ostrzeżenia dotyczą środy. Dla części woj. wielkopolskiego i łódzkiego obowiązują od godz. 15.

Dla północy woj. opolskiego, śląskiego i małopolskiego oraz części woj. dolnośląskiego, mazowieckiego zaczną obowiązywać od godz. 16.

Dla południa woj. opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego alert obowiązuje od godz. 18.

Dla północy woj. podkarpackiego i części południowej woj. lubelskiego ostrzeżenia rozpoczną się o godz. 20.

Alerty przed oblodzeniem potrwają do północy.