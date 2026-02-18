Sekretarz stanu USA Marco Rubio prowadzi nieoficjalne rozmowy z wnukiem Raula Castro - ujawnił portal Axios. W tym samym czasie kubański minister spraw zagranicznych spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem. Sytuacja gospodarcza Kuby pogarsza się, a kraj szuka wsparcia na arenie międzynarodowej.

Według doniesień portalu Axios Marco Rubio, sekretarz stanu USA, prowadzi potajemne rozmowy z Raulem Guillermo Rodriguezem, wnukiem byłego przywódcy Kuby, Raula Castro. Rozmowy te omijają oficjalne kanały dyplomatyczne i mają dotyczyć przyszłości Kuby.

Wysoki rangą urzędnik administracji prezydenta Donalda Trumpa podkreślił, że nie są to formalne negocjacje, lecz raczej nieoficjalne dyskusje. Administracja USA, jak wskazuje Axios, dąży do bezpośredniego kontaktu z młodymi przedstawicielami kubańskich elit, którzy są otwarci na zmiany gospodarcze i nie widzą przyszłości w komunizmie. Departament Stanu USA nie skomentował tych doniesień, natomiast strona kubańska stanowczo im zaprzeczyła.

Kuba szuka wsparcia w Rosji

W tym samym czasie w Moskwie odbyło się spotkanie kubańskiego ministra spraw zagranicznych Bruno Rodrigueza z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem oraz prezydentem Władimirem Putinem. Rosja zadeklarowała sprzeciw wobec amerykańskiej blokady Kuby i wezwała do negocjacji.

Kuba zmaga się z poważnymi problemami gospodarczymi. W styczniu Waszyngton nałożył embargo na import ropy z Wenezueli do Kuby, a także zagroził sankcjami innym potencjalnym dostawcom. Dodatkowo, wiele linii lotniczych zawiesiło połączenia z wyspą z powodu braku paliwa lotniczego i częstych przerw w dostawach prądu. Sytuacja ta negatywnie wpływa na turystykę, która stanowi jeden z kluczowych sektorów kubańskiej gospodarki.

Od czasu rewolucji w 1959 roku, kiedy władzę na Kubie przejęli partyzanci dowodzeni przez Fidela Castro, kraj ten jest wspierany przez Związek Radziecki. Po rozpadzie ZSRR relacje z Rosją nie ustały, a w ostatnich latach, w obliczu konfliktu na Ukrainie, ponownie nabrały znaczenia.