Dziewięciu narciarzy zaginęło po zejściu lawiny w górach Sierra Nevada w Kalifornii w USA. Sześciu innych zostało uratowanych - dwie osoby skierowano do szpitala. Lawina zeszła na grupę z przewodnikami wracającą z trzydniowej wyprawy.

Ekipa ratunkowa wyruszająca na pomoc ofiarom lawiny w okolicach Castle Peak. / HANDOUT/AFP/East News / East News

W północnej Kalifornii zeszła lawina, która porwała grupę 15 narciarzy.

Sześć osób się uratowało.

Akcja ratunkowa trwa, dostęp do terenu jest utrudniony.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Jak podało w oświadczeniu Biuro Szeryfa Hrabstwa Nevada, lawina zeszła we wtorek około godz. 11:30 czasu miejscowego (godz. 20:30 w Polsce) w pobliżu góry Castle Peak, około 16 km na północ od jeziora Tahoe (północna Kalifornia).

Wracali z wyprawy narciarskiej

Grupa 15 narciarzy, w tym czterech przewodników, została porwana przez lawinę podczas jazdy poza trasami. Organizacja Blackbird Mountain Guides poinformowała, że grupa wracała z trzydniowej wyprawy.

Dotychczas udało się uratować sześciu narciarzy, którzy odnieśli obrażenia o różnym stopniu ciężkości. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala.

Ocaleni czekali na pomoc w prowizorycznym schronieniu, zbudowanym częściowo z plandek, i komunikowali się z ratownikami za pomocą radiolatarni i wiadomości tekstowych.

Dziewięć osób uznaje się za zaginione. Szukają ich zespoły ratownicze m.in. z ośrodka narciarskiego Boreal Mountain Ski Resort i ośrodka Tahoe Donner's Alder Creek Adventure Center. Biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma poinformowało na platformie X, że władze stanowe "koordynują akcję poszukiwawczo-ratunkową" we współpracy z lokalnymi zespołami.