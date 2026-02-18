We Francji odnotowano rekordową serię 35 dni nieprzerwanych opadów deszczu. Sytuacja pogodowa staje się coraz trudniejsza - na północy i południu kraju rzeki występują z brzegów, a cztery departamenty objęto najwyższym, czerwonym poziomem alarmu powodziowego. Meteorolodzy ostrzegają, że najgorsze dopiero przed Francuzami.

Powódź w południowo-zachodniej Francji / GAIZKA IROZ/AFP/East News / East News

Francja zmaga się z bezprecedensową serią opadów - deszcz pada nieprzerwanie od 35 dni. Jak wyjaśnia portal Ouest-France, za dzień deszczowy uznaje się taki, w którym suma opadów przekracza lub równa się 1 mm.

Między 14 stycznia a 17 lutego średni poziom opadów spełniał te kryteria, a prognozy nie pozostawiają złudzeń - nadciągający orkan Pedro może przedłużyć ten rekord.

Najwyższy, czerwony poziom alarmu powodziowego ogłoszono w czterech departamentach. Sytuacja jest szczególnie trudna na północy i południu kraju, gdzie rzeki wystąpiły z brzegów, a zalane tereny wciąż się powiększają. Lucie Chadourne-Facon, dyrektorka serwisu Vigicrues monitorującego zagrożenie powodziowe, ostrzega, że opady związane z orkanem Pedro mogą jeszcze pogorszyć sytuację.

W wielu miejscach wały przeciwpowodziowe zaczynają przesiąkać pod naporem wody. Władze lokalne i rolnicy obwiniają rząd, który w 2024 roku przekazał odpowiedzialność za stan techniczny umocnień samorządom. Te alarmują, że utrzymanie zapór przekracza ich możliwości finansowe. W departamencie Lot i Garonna, objętym czerwonym alarmem od 11 lutego, zalanych lub uszkodzonych zostało już osiem wałów.

Cadillac-sur-Garonne całkowicie zalany przez wodę / THOMAS BERNARDI/AFP/East News

Poszukiwania zaginionego i kolejne ostrzeżenia

Od wtorku w departamencie Maine i Loara trwają poszukiwania 53-letniego mężczyzny, który zaginął podczas spływu kajakowego. We wtorek i środę aż 12 departamentów oznaczono kolorem pomarańczowym - to drugi najwyższy poziom zagrożenia. Wśród nich są m.in. Charente, Dordogne, Loire-Atlantique i Morbihan.

Meteorolodzy przewidują, że najtrudniejsza sytuacja pogodowa nastąpi w czwartek, kiedy orkan Pedro przyniesie kolejne intensywne opady. Służby apelują o ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych.