Delegacje Ukrainy i Rosji odbyły dwugodzinne, dodatkowe zamknięte spotkanie w Genewie. Wcześniej w rozmowach uczestniczyli również obserwatorzy z państw Europy Zachodniej. Szef ukraińskiej delegacji Rustem Umierow przyznał, że rozmowy "przyniosły postępy".

Rustem Umierow

W Genewie doszło do dwugodzinnego spotkania delegacji Ukrainy i Rosji.

Rozmowy prowadzili Rustem Umierow (Ukraina) i Władimir Medinski (Rosja).

W środę w Genewie doszło do ważnego spotkania przedstawicieli Ukrainy i Rosji. Jak poinformowały media, delegacje obu krajów przeprowadziły dodatkowe dwugodzinne rozmowy za zamkniętymi drzwiami. W spotkaniu uczestniczyli szef ukraińskiej delegacji Rustem Umierow oraz główny negocjator Rosji Władimir Medinski.

Rzeczniczka Umierowa, Diana Dawitjan, potwierdziła, że spotkanie trwało około dwóch godzin, jednak nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących jego przebiegu ani ustaleń.

Zachodni obserwatorzy przy stole

Po raz pierwszy w rozmowach między Rosją, Ukrainą i USA, w charakterze obserwatorów, uczestniczyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch oraz Szwajcarii. Obecność zachodnich dyplomatów ma podkreślać wagę negocjacji i zwiększać presję na strony konfliktu, by osiągnęły porozumienie.

Formalne rozmowy, prowadzone z udziałem Stanów Zjednoczonych jako pośrednika, zakończyły się wcześniej tego samego dnia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił je jako "trudne" i zarzucił Rosji celowe opóźnianie postępów w kierunku zakończenia trwającej już cztery lata wojny.

Rustem Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, podkreślił jednak, że drugi dzień negocjacji przyniósł pewne postępy, choć nie ujawniono szczegółów dotyczących ewentualnych ustaleń.