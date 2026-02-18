Już 25 lutego do portu w Malmö zawinie francuski lotniskowiec Charles de Gaulle. To pierwsza w historii wizyta tego atomowego giganta w Szwecji. Wpłynie on na wody Bałtyku w ramach ćwiczeń, które obejmują swoim zasięgiem także Morza Północne, Norweskie i Śródziemne.
- 25 lutego do portu w Malmö wpłynie francuski lotniskowiec Charles de Gaulle.
- Wydarzenie jest częścią ćwiczeń Orion26, największych od czasów zimnej wojny.
- Ze względu na napęd atomowy, szwedzkie władze wprowadzają specjalne środki bezpieczeństwa.
Po raz pierwszy w historii do Szwecji przypłynie francuski lotniskowiec Charles de Gaulle wraz z całą grupą uderzeniową. Tak duża jednostka o napędzie atomowym, licząca 261,5 metra długości, wkracza na wody Bałtyku w ramach największych od dekad ćwiczeń wojskowych Orion26.
Jak podkreślają szwedzkie władze, wizyta francuskiego okrętu jest wyrazem "dobrze funkcjonującej współpracy, wzmacnia zdolności operacyjne oraz zbiorową obronę Europy". To również pokaz siły i gotowości NATO do kolektywnej obrony w obliczu rosnących zagrożeń.
Charles de Gaulle to nie tylko symbol francuskiej potęgi morskiej, ale też strategiczny zasób całego sojuszu. Na pokładzie tego okrętu znajduje się kilka tysięcy marynarzy i żołnierzy oraz około 30 samolotów bojowych. Lotniskowcowi towarzyszy grupa uderzeniowa złożona z fregat i niszczycieli, które odpowiadają m.in. za zwalczanie okrętów podwodnych i obronę powietrzną.
Lotniskowce umożliwiają przenoszenie i użycie środków siły militarnej daleko od kraju macierzystego. Ostatecznie chodzi o projekcję siły i zdolności wojskowych - podkreśla Clas Olovsson, szwedzki oficer sztabowy.
Ze względu na atomowy napęd okrętu, szwedzkie władze - w tym Urząd Bezpieczeństwa Radiacyjnego - starannie przygotowały się do tej wizyty.
Zostanie ustanowiona strefa gotowości w sposób podobny do tej wokół elektrowni jądrowych, ale o znacznie mniejszym rozmiarze - informuje Pelle Zettersten, rzecznik urzędu, w rozmowie z szwedzką telewizją SVT Nyheter.
Wizyta Charles de Gaulle w Malmö jest częścią szeroko zakrojonych ćwiczeń wojskowych Orion26, które rozpoczęły się we Francji 8 lutego. W ćwiczeniach bierze udział 12,5 tys. francuskich żołnierzy, 25 okrętów, 140 samolotów i śmigłowców oraz 1200 dronów. Do sił francuskich dołączają żołnierze z 24 państw, głównie europejskich. Jak podaje radio RTL, Orion26 to "najważniejsze ćwiczenia od czasów zimnej wojny". Manewry potrwają do 1 marca.
Obecność francuskiego lotniskowca w Szwecji to nie tylko element ćwiczeń, ale także wyraźny sygnał polityczny. Minister obrony Szwecji, Pål Jonson, podkreśla:
W ostatnich latach Szwecję odwiedziły już amerykański USS Kearsarge (2022) oraz brytyjski HMS Queen Elizabeth (2023).