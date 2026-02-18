Już 25 lutego do portu w Malmö zawinie francuski lotniskowiec Charles de Gaulle. To pierwsza w historii wizyta tego atomowego giganta w Szwecji. Wpłynie on na wody Bałtyku w ramach ćwiczeń, które obejmują swoim zasięgiem także Morza Północne, Norweskie i Śródziemne.

Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle przypłydnie do Malmö w Szwecji / JOEL SAGET / AFP/EAST NEWS

25 lutego do portu w Malmö wpłynie francuski lotniskowiec Charles de Gaulle.

Wydarzenie jest częścią ćwiczeń Orion26, największych od czasów zimnej wojny.

Ze względu na napęd atomowy, szwedzkie władze wprowadzają specjalne środki bezpieczeństwa.

Lotniskowie Charles de Gaulle na Bałtyku

Po raz pierwszy w historii do Szwecji przypłynie francuski lotniskowiec Charles de Gaulle wraz z całą grupą uderzeniową. Tak duża jednostka o napędzie atomowym, licząca 261,5 metra długości, wkracza na wody Bałtyku w ramach największych od dekad ćwiczeń wojskowych Orion26.

Jak podkreślają szwedzkie władze, wizyta francuskiego okrętu jest wyrazem "dobrze funkcjonującej współpracy, wzmacnia zdolności operacyjne oraz zbiorową obronę Europy". To również pokaz siły i gotowości NATO do kolektywnej obrony w obliczu rosnących zagrożeń.

Lotniskowiec - pływające centrum dowodzenia

Charles de Gaulle to nie tylko symbol francuskiej potęgi morskiej, ale też strategiczny zasób całego sojuszu. Na pokładzie tego okrętu znajduje się kilka tysięcy marynarzy i żołnierzy oraz około 30 samolotów bojowych. Lotniskowcowi towarzyszy grupa uderzeniowa złożona z fregat i niszczycieli, które odpowiadają m.in. za zwalczanie okrętów podwodnych i obronę powietrzną.

Lotniskowiec Charles de Gaulle / Abaca / East News

Lotniskowce umożliwiają przenoszenie i użycie środków siły militarnej daleko od kraju macierzystego. Ostatecznie chodzi o projekcję siły i zdolności wojskowych - podkreśla Clas Olovsson, szwedzki oficer sztabowy.

Ze względu na atomowy napęd okrętu, szwedzkie władze - w tym Urząd Bezpieczeństwa Radiacyjnego - starannie przygotowały się do tej wizyty.

Zostanie ustanowiona strefa gotowości w sposób podobny do tej wokół elektrowni jądrowych, ale o znacznie mniejszym rozmiarze - informuje Pelle Zettersten, rzecznik urzędu, w rozmowie z szwedzką telewizją SVT Nyheter.

Zobacz również: Francuzi zbudują największy okręt wojenny w Europie

Ćwiczenia Orion26 - największe od czasów zimnej wojny

Wizyta Charles de Gaulle w Malmö jest częścią szeroko zakrojonych ćwiczeń wojskowych Orion26, które rozpoczęły się we Francji 8 lutego. W ćwiczeniach bierze udział 12,5 tys. francuskich żołnierzy, 25 okrętów, 140 samolotów i śmigłowców oraz 1200 dronów. Do sił francuskich dołączają żołnierze z 24 państw, głównie europejskich. Jak podaje radio RTL, Orion26 to "najważniejsze ćwiczenia od czasów zimnej wojny". Manewry potrwają do 1 marca.

Synergia sił NATO i przyszłość obronności Europy

Obecność francuskiego lotniskowca w Szwecji to nie tylko element ćwiczeń, ale także wyraźny sygnał polityczny. Minister obrony Szwecji, Pål Jonson, podkreśla:

Cytat To pogłębia współpracę między sojusznikami i wzmacnia nasze wspólne zdolności, między innymi w zakresie walki morskiej i obrony powietrznej.

W ostatnich latach Szwecję odwiedziły już amerykański USS Kearsarge (2022) oraz brytyjski HMS Queen Elizabeth (2023).