Tegoroczna zima zaskoczyła nas silnymi mrozami, śnieżnymi krajobrazami i długimi tygodniami chłodu. Wielu Polaków z utęsknieniem wypatruje pierwszych oznak wiosny, jednak meteorolodzy już teraz kierują naszą uwagę na nadchodzące lato. I nie są to prognozy, które napawają optymizmem. Eksperci ostrzegają - przed nami najgorętsze lato od początku systematycznych pomiarów, czyli od 1850 roku.

Czeka nas upalne lato w 2026 roku (zdj. podglądowe) / Shutterstock

Lato 2026 zapowiada się wyjątkowo gorąco - kanadyjscy meteorolodzy przewidują wzrost średniej temperatury o około 1,46 stopnia Celsjusza.

W Polsce latem temperatura może regularnie przekraczać 30 stopni.

Europa ociepla się prawie dwukrotnie szybciej niż reszta świata.

Już w 2025 roku fale upałów przyczyniły się do śmierci 24 tysięcy Europejczyków, a straty finansowe związane z infrastrukturą sięgnęły 45 miliardów euro.

Gorące lato na horyzoncie. Co mówią prognozy?

Choć za oknami wciąż króluje zima, pytanie o to, jakie będzie lato 2026, pojawia się coraz częściej. Kanadyjscy meteorolodzy, którzy od lat analizują globalne trendy klimatyczne, nie mają wątpliwości - czeka nas sezon pełen rekordowych temperatur. Ich najnowsze analizy wskazują, że średnia temperatura na świecie wzrośnie o około 1,46 st. C w porównaniu z poprzednimi latami. To nie tylko liczba - to sygnał, że możemy być świadkami najcieplejszego lata od niemal dwóch stuleci.

Eksperci przewidują, że średnie temperatury w 2026 roku będą zbliżone do tych, które notowaliśmy w rekordowych latach 2023 i 2025. Jednak to właśnie tegoroczne lato ma przynieść kolejne fale upałów, wyjątkowo gorące dni i ekstremalne zjawiska pogodowe. W lipcu i sierpniu słupki rtęci mogą regularnie przekraczać 30 st. C, a mieszkańcy Polski powinni przygotować się na prawdziwe wyzwanie.

Duet, który rozpala atmosferę. Dosłownie

Za nadchodzącymi upałami stoi nie tylko globalne ocieplenie, ale także zjawisko El Niño, które w tym roku wyjątkowo mocno wpływa na pogodę w Europie. To właśnie ono odpowiada za gwałtowne zmiany temperatur, intensywne burze i długotrwałe okresy suszy. Wysokie temperatury to nie tylko dyskomfort - to także realne zagrożenie dla zdrowia, rolnictwa i infrastruktury.

Kanadyjscy meteorolodzy ostrzegają, że wchodzimy w najgorętsze pięciolecie w historii współczesnej meteorologii. Nawet niewielki wzrost średnich temperatur zwiększa ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Burze, gwałtowne opady, susze - to wszystko może stać się codziennością tegorocznego lata.

Europa na froncie zmian klimatycznych

Światowa średnia temperatura wzrosła już o około 1,4 st. C w stosunku do epoki przedindustrialnej. To niepokojący sygnał, szczególnie w kontekście coraz bardziej prawdopodobnego przekroczenia progu 1,5 st. C, ustalonego w Porozumieniu Paryskim. Co gorsza, Europa ociepla się niemal dwukrotnie szybciej niż reszta globu. Skutki? Coraz częstsze i bardziej dotkliwe fale upałów, susze, pożary, powodzie, podnoszenie się poziomu mórz i erozja wybrzeży.

Ekstremalne zjawiska pogodowe już teraz powodują ogromne straty. Tylko w lecie 2025 roku fale upałów przyczyniły się do przedwczesnej śmierci aż 24 tysięcy Europejczyków. Straty ekonomiczne związane z infrastrukturą i majątkiem fizycznym sięgają średnio 45 miliardów euro rocznie. Te liczby nie pozostawiają złudzeń - adaptacja do zmian klimatu staje się koniecznością, a nie wyborem.

Zagrożenia narastają

Wraz z dalszym ocieplaniem się klimatu, zagrożenia będą tylko narastać. Naukowcy ostrzegają, że bez odpowiednich działań adaptacyjnych Europa może stracić swoją pozycję konkurencyjną, a presja na budżety publiczne i systemy bezpieczeństwa będzie rosła. Brak skutecznej adaptacji może prowadzić do kumulacji strat i destabilizacji gospodarczej oraz społecznej całego kontynentu.

Zmiany klimatu nie znają granic - wiele zagrożeń ma charakter transgraniczny, dotykając kluczowych usług, łańcuchów dostaw, systemów finansowych i ekosystemów. Dlatego eksperci podkreślają, że skuteczna adaptacja wymaga skoordynowanych działań na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym.

Jak przygotować się na gorące lata?

Europejska Rada Naukowa ds. Zmian Klimatu przedstawia pięć fundamentalnych rekomendacji, które powinny stać się drogowskazem dla przyszłej polityki adaptacyjnej UE:

Obowiązkowa i ujednolicona ocena ryzyka klimatycznego - wprowadzenie jednolitych standardów i scenariuszy klimatycznych dla wszystkich państw członkowskich oraz polityk UE, co pozwoli na lepsze planowanie i przygotowanie się na różne warianty przyszłych zagrożeń.

- wprowadzenie jednolitych standardów i scenariuszy klimatycznych dla wszystkich państw członkowskich oraz polityk UE, co pozwoli na lepsze planowanie i przygotowanie się na różne warianty przyszłych zagrożeń. Wspólna wizja odpornej na zmiany klimatu Europy do 2050 roku - opracowanie sektorowych strategii i mierzalnych celów adaptacyjnych, które zapewnią spójność działań i umożliwią monitorowanie postępów.

- opracowanie sektorowych strategii i mierzalnych celów adaptacyjnych, które zapewnią spójność działań i umożliwią monitorowanie postępów. Sprawiedliwa i inkluzywna odporność klimatyczna - integracja zasad sprawiedliwości społecznej w politykach, programach i inwestycjach, a także systematyczne monitorowanie i uczenie się na podstawie doświadczeń.

- integracja zasad sprawiedliwości społecznej w politykach, programach i inwestycjach, a także systematyczne monitorowanie i uczenie się na podstawie doświadczeń. Mobilizacja inwestycji publicznych i prywatnych - skuteczniejsze zarządzanie rosnącymi kosztami skutków zmian klimatu poprzez budżet UE, mechanizmy zarządzania gospodarczego oraz systemy podziału ryzyka.

- skuteczniejsze zarządzanie rosnącymi kosztami skutków zmian klimatu poprzez budżet UE, mechanizmy zarządzania gospodarczego oraz systemy podziału ryzyka. Przygotowanie na najbardziej niekorzystne scenariusze - adaptacja powinna być planowana z myślą o możliwym wzroście globalnej temperatury nawet do 2,8-3,3 st. C do 2100 roku, co dla Europy oznacza jeszcze wyższy wzrost. Niezbędne jest regularne testowanie odporności systemów na najbardziej ekstremalne zagrożenia.

Naukowcy podkreślają, że nawet najlepsze działania adaptacyjne nie zastąpią konieczności radykalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Każdy kolejny wzrost temperatury oznacza większe ryzyko i trudniejsze do opanowania skutki. Tylko głębokie i trwałe redukcje emisji, w połączeniu z rozwojem technologii usuwania dwutlenku węgla z atmosfery, mogą ustabilizować klimat i zapobiec najbardziej dramatycznym konsekwencjom.